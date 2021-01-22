Çavuşoğlu: Ege'de karasuları konusunda Türkiye'nin tavrı değişmemiştir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüştü.

Ziyaretinin ikinci gününde Brüksel temaslarına ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir araya geldi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"(Türkiye-AB ilişkileri) Cumhurbaşkanımız, AB Konseyi ve Komisyonu Başkanı'nı Türkiye'ye davet etti. Onlar daveti kabul etti. Tarihi belirliyoruz. Diyaloğu devam ettirme konusunda hemfikiriz

Vize serbestisi de AB’nin bir sözüydü. Bunun da mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. 72 kriter vardı. Biz geçen yıl 66 tanesini tamamlamıştık. Gelmeden önce gözden geçirdik, 4 kriter kaldı. Geri kalan kriterlerde de bazı kelimelerde anlaşmazlık var.

Yunanistan'la istikşafı görüşmeleri pazartesi başlatıyoruz bunu ele aldık. Tüm müzakerelerde AB gözlemci olarak katılmıştı, bu toplantılara katılmalarında da sakınca yok.

İyonya denizinin Ege ile bağlantısı yok. Kara sularını 12 mile çıkarması Ege'yi ve bizi etkilemez. Bu müzakerelerde Ege ile ilgili bazı açıklamalar oldu. AB nezdinde bunun fark edildiğini gördüm. Yunanistan'ın böyle açıklamalardan kaçınması lazım. Yunanistan kendi halkasına bir şey söylemek için Dendias'ın yaptığı yanlış, yanlış açıklamalar yaptı. Açıklamanın hükmü yoktur. Yunanistan'ın bazı provokasyonları devam ediyor. denizin altında kablo döşemesi, durup dururken NAVTEX ilan ediyor, hiç bir faaliyet yok.

Biz bunların oyunlarını biliyoruz, bunların bir faydası yok. İstikşafi görüşmeler başlayacak. Umarım anlamlı sonuç odaklı görüşmeler olur. Bu tür provokasyonların Yunanistan'a hiç bir faydası yok. Ege'de kara suları konusunda Türkiye'nin tavrı değişmemiştir."