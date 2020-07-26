Çapaklı’da köylüler direniyor: Patron, kaymakam ve jandarma eliyle halka eziyet

Manisa Salihli’deki Çapaklı köyüne Ege Biyogaz Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından kurulmak istenen Biyogaz Santrali’ne karşı halkın mücadelesi sürerken, önceki gün jandarmanın da desteğiyle halka saldırı düzenlendi.

Çok sayıda köylünün gözaltına alındığı saldırıya ilişkin soL’a konuşan EGEÇEP Eş Sözcüsü Berna Babaoğlu Ulutaş, öncelikle meşru şekilde hakkını arayan bölge halkına yönelik saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Yürütmeyi durdurma kararı öncesi saldırı

EGEÇEP bileşenlerinden Salihli Çevre Derneği’nin söz konusu tesise ilişkin verilen ÇED olumlu kararına karşı iptal davası açtığını belirten Ulutaş, “Bu davada keşif ve bilirkişi incelemesi yapıldı, yürütmeyi durdurma kararı bekleniyordu” dedi.

Şirketin yargı sürecini beklemeden çalışmaları başlatmak istediğini, köy halkının buna karşı mücadele verdiğini vurgulayan Ulutaş, “Biyogaz tesisinin hem hava hem yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını olumsuz etkileyeceği, bölgede birçok soruna yol açacağı ortada. Halk yaşamlarını etkileyecek bu tesisi istemiyor” ifadesini kullandı.

‘Köylü izin vermedi, iradelerini ortaya koydu

Yargı kararının hemen öncesinde yol çalışması adı altında 23 Temmuz’da köye iş makinelerinin geldiğini aktaran Ulutaş, “Köylü izin vermedi, iradelerini ortaya koydu. İş makineleri, kaymakamla yapılan görüşmeler neticesinde yargı sürecinin sonuna kadar geri gönderildi. Ancak bir gün sonra jandarmayla bu işe yeniden başlamak istediler. Yurttaşlar meşru tepkilerini dile getirdiler. Jandarma ise tepkilerini dile getiren halka karşı zor kullandı” diye konuştu.

‘Eziyet ediyorlar’

Saldırı sonrası 30’a yakın kişinin gözaltına alındığını, şu an itibariyle çalışmaların da durdurulduğunu aktaran Ulutaş, “İnsanlar beklemeye, olası bir çalışmaya karşı durmaya devam ediyor. EGEÇEP olarak jandarmanın ve kaymakamın tutumunu kınıyoruz. Orada halkı çatışmaya sürüklüyorlar, anayasal haklarını kullanmalarına engelliyorlar. Üstelik eziyet ediyorlar. Çapaklı köylülerinin yanındayız” ifadesini kullandı.