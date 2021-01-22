Canan Kaftancıoğlu hakkında yeni iddianame

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarının çekildiği iddiasına ilişkin, “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmeye azmettirme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeni bir iddianame hazırlandı.

Ne olmuştu?

Fahrettin Altun'un kiraladığı arazinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilmiş, Altun’un evinin inşaatını görüntülerken koruma polisleri tarafından tespit edildiği öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş'ın İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla ifadesi alınmıştı. Özçağdaş “İnşaat var mı yok mu" diye fotoğraf çektim” demişti.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a destekte bulunmuştu. Bunun üzerine Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlatmıştı.

Altun'un kaçak eklemeler yaptığı için İBB tarafından müdahale edilen eviyle ilgili yapılan haberlere de erişim engellemesi getirilmişti.



