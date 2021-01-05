Kaftancıoğlu hakkındaki iddianame kabul edildi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında ‘Suç işlemeye tahrik’, ‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla hazırladığı iddianame kabul edildi.

Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin inşaatının görüntülenmesi için CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ı azmettirme iddiasıyla, ‘Suç işlemeye tahrik’, ‘Suçu ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla 9 aydan 10.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Mayıs’ta başlanacak.

Ne olmuştu?

Fahrettin Altun'un kiraladığı arazinin fotoğraflanmasıyla ilgili soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından genişletilmiş, Altun’un evinin inşaatını görüntülerken koruma polisleri tarafından tespit edildiği öne sürülen CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Özçağdaş'ın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun’un evinin fotoğraflarını çektiği gerekçesiyle İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın talimatıyla ifadesi alınmıştı. Özçağdaş “İnşaat var mı yok mu" diye fotoğraf çektim” demişti.

Öte yandan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da twitter hesabından bir açıklama yaparak, Özçağdaş’a destekte bulunmuştu. Bunun üzerine Fahrettin Altun’un avukatının Kaftancıoğlu hakkında “suçu ve suçluyu övme, suça teşvik” iddiasıyla yaptığı suç duyurusu üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturma başlatmıştı.

Altun'un kaçak eklemeler yaptığı için İBB tarafından müdahale edilen eviyle ilgili yapılan haberlere de erişim engellemesi getirilmişti.