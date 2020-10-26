Camiye çevrilen Kariye Müzesinin tarihi fresk ve mozaikleri kapatıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Müzesi'nin, 30 Ekim'de kılınacak cuma namazı ile birlikte 72 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılacağını Twitter hesabından duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii inşallah 30 Ekim’de Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak.



Cenab-ı Hak minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun. pic.twitter.com/3OiFL3grQG — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) October 27, 2020

Erbaş yaptığı açıklamasında, “Diyanet İşleri Başkanlığımıza devredilerek yeniden ibadete açılmasına karar verilen Kariye Camii inşallah 30 Ekim'de Cuma namazı ile birlikte yeniden cemaatine kavuşacak. Cenab-ı Hak minarelerinden ezan seslerini eksik etmesin. Milletimize ve tüm İslam alemine hayırlı olsun.” ifadelerine yer verirken, paylaşılan fotoğraflarda müzenin fresk ve mozaiklerinin kapatıldığı görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise ibadete açılacak olan Kariye Müzesi'nin fresk ve mozaiklerinin kapatılmasına sosyal medyadan tepki göstererek “Dünya sanat tarihinin baş yapıtlarından Kariye fresk ve mozaiklerinin kapatılması ne yazık ki yapının karakterini ve sanatsal değerini öldürecek vasıfısızlıkta. Solda eski hali, sağda yeni hali. Proje Türkiye kültür mirası yöneten ve koruyan bakanlık ve kurumları.” dedi.