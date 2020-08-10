Çalışanlarını gözetlediği iddia edilen Barclays'e soruşturma

İngiltere'de Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), Londra merkezli Barclays bankasının çalışanlarını gizlice gözetlediğine ilişkin iddialara yönelik soruşturma başlattı.

Sputnik'te yer alan habere göre, ICO sözcüsü, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Eğer kurumlar çalışanlarını gözetlemek istiyorsa, gözetleme amaçları konusunda açık olmalı ve bunun gerçek anlamda fayda sağladığını göstermeli. Kurumlar, aynı zamanda herhangi bir gözetlemenin yapısı, boyutu ve gerekçesi konusunda da çalışanlarını bilgilendirmeli" dedi.

Barclays'e yönelik, Sapience Analytics programı üzerinden çalışanlarının masasını gözetleyerek, çalışanların masadan ne kadar ayrı kaldığı ve görevlerini ne kadar sürede bitirdiğine ilişkin bilgileri anonim bir şekilde topladığı iddialarına yer veriliyor.

Barclays, medya ve çalışanlarının tepkileri üzerine Şubat ayında yaptığı açıklamada, söz konusu programı artık kullanmayacağını açıklamıştı. Çalışanlar, söz konusu programın öğlen yemeği veya tuvalet arası için masadan ayrılırken baskı hissiyatı verdiğini, çünkü bu araların günlük rapora nasıl işlendiğine ilişkin endişeli olduklarını kaydetmişti.