Büyükçekmece'de kadın cinayeti

İstanbul Büyükçekmece'de 33 yaşındaki iki çocuk annesi Derya Aslan, yıllardır şiddet gördüğü ve boşanmak istediği eşi Sami Aslan tarafından başından vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay dün 23.00 sıralarında Büyükçekmece'de meydana geldi. 33 yaşındaki Derya Aslan, 15 yıl önce Sami Aslan ile evlendi. Bu evliliklerinden iki çocukları oldu. Ailesinin anlattığına göre, evliliği boyunca şiddet gören genç kadın zaman zaman boşanmak istese de çocukları için evliliğini sürdürdü. Ancak şiddet sona ermeyince boşanmaya kesin karar veren Derya Aslan, yaklaşık 2 ay önce Esenyurt'ta yaşayan ailesinin yanına döndü. Genç kadın, kocasının yanındaki çocuklarını bu süre içinde göremedi.

Otomobiliyle dün akşam eşinin yaşadığı eve gelen 33 yaşındaki Sami Aslan, barışmak istediğini söyledi. Çocuklarını görmek isteyen kadın, boşanmak istediği eşiyle birlikte evden ayrıldı. Derya Aslan'ı Büyükçekmece'de boş bir araziye götüren Sami Aslan burada genç kadını başından tek kurşunla vurarak öldürdü, daha sonra da olay yerinden kaçtı.

Sami Aslan daha sonra kadının ağabeyini arayarak "Gelin cesedinizi alın" dedi. Aile durumu polise haber verdi. Polis ekipleri cesedin bulunduğu noktaya giderek incelemelerde bulundu.

Katilin yakalanmasını isteyen abla Gülten Kavaklı, "Kız kardeşim 2 ay önce boşanma davası açtı. Evrak eksikliğinden dava başlamadı. Kardeşimi aradı 3 gün boyunca 'çocuklar için barışalım' dedi. Ailesi de izin verdi. Buradan kardeşimi götürdü. 20 dakika sonra telefon geldi. Ağabeyimi aradı dedi ki 'Gelin cesedinizi alın'. Kadın cinayetleri artık yeter. Kaçtı. 'Daha öldüreceğim 2 kişi var' diye bizi tehdit ediyor. Çocukların haberi yok" diye konuştu.

Genç kadının annesi Müşerref Akın ise "15 senedir bu derdi çekiyoruz. Çocuklarımı tehdit ediyordu. Perişan olduk. Çocukların hatırı için 'gideyim' dedi. Giydirdim güzelce eline verdim. Çocukları için gitti ölüm haberi geldi. 'Bir defa çocuklarıma sarılayım' dedi. 'Bir gece çocuklarımın yanında kalayım o bana yeter' dedi" diye konuştu.

Polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.