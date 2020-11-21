Bütçeden ödettiler: Makam odalarında 'film' ve 'şampiyonlar paketi' keyfi!

Sayıştay denetçileri, bir bakanlıktaki denetimleri sırasında bakan ve müsteşar makam odaları ile danışman odalarındaki televizyonlara “sporsever, belgesel, çocuk, müzik ve eğlence, haber ve dünya paketleri” ile “süper lig”, “film” ve “şampiyonlar” paketleri satın alındığını ve bunların abonelik bedellerinin de bütçeden ödendiğini tespit etti.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, bu tespit üzerine başlayan hesap yargılaması sonucunda ortaya çıkan kamu zararının sorumlulara ödettirilmesi kararlaştırıldı. Ancak sorumlulardan biri olan özel kalem müdürü kararı temyiz edince yeniden yargılama yapıldı ve bu kez yapılan savunma kabul edilerek kamu zararı oluşmadığına, bedelin tahsil edilmesine gerek olmadığına karar verildi.

Temyiz üzerine yapılan ve beraatle sonuçlanan ikinci yargılamada sorumluların şu savunmayı yaptığı bidirildi:

“Dijital Platform Teknoloji Hizmeti (...) alınan Bakanlık ve Müsteşarlık makam odaları ile danışman odalarında Bakanlığın randevulu ve resmi misafirlerinin ağırlandığı, Bakanlığın görev ve yetki sahasındaki sorunlar ile konuların görüşüldüğü, Bakanlığın görev alanı ile ilgili olarak Hükümetin ve Bakanlığın eğitim alanındaki çalışmaların taşra birimlerine ve kamuoyuna yansımalarının geri bildirimlerinin alınması, yaşanabilecek olası sorunlardan haberdar olunması ve anında müdahale edilmesi amacıyla söz konusu aboneliklerin yaptırıldığı…”

Bütçe Kanunu’nun bu tür harcamaları uydu haberleşme gideri olarak değerlendirdiği belirtilerek yargılama sorumlular lehine sonuçlandırıldı.