Bursa'daki Renault fabrikasında pozitif vakalar artıyor

Bursa’da bulunan Oyak Renault fabrikasında koronavirüse yakalanan işçi sayısının bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Fabrika yönetimininse sadece test sonucu pozitif çıkan vakaları karantinaya gönderdiği ve diğer vardiyalardan işçi kaydırarak fazla mesailerle üretimin sürekliliğini sağlamaya çalıştığı ifade ediliyor.

Büyük üretim kapasitesiyle kentin en önemli fabrikalarından biri olan ve ve kâr oranının yüksekliği sayesinde firmanın “göz bebeği” olan Renault Bursa fabrikası sektördeki daralmadan fazla etkilenmeyen ender fabrikalardan biri olmuştu. Fransız sermayeli Renault’nun üretim planlamasında bir seyrelme ve küresel ölçekte 15 bin işçi çıkartılması bulunsa da bu durum Bursa fabrikasını etkilemedi. Firmanın dünyaya yayılmış üretim birimleri arasında en yüksek kârlılığa sahip fabrika olduğu gerekçesi ile yakın zamanda adından söz ettiren Bursa fabrikasına bu işten çıkarma dalgası yansımamış oldu. Bursa fabrikasının bu “başarı” öyküsünde işçilerin payına daha yoğun sömürüye ek olarak ne pahasına olursa olsun üretimin sürmesi düştü.

İşçiler kırılıyor patron tazminatsız işten çıkarmayla tehdit ediyor

Edinilen bilgiye göre Renault işçileri arasında koronavirüsün yayılmaya başlamasının ardından yalnızca test sonucu pozitif çıkan işçileri karantinaya yollayan fabrika genelinde pozitif vakaların bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Yalnızca kaporta bölümünde bu sayının 200’e ulaştığı ifade ediliyor. Yaklaşık 20-25 kişilik işçi gruplarının birlikte çalıştığı UET’lerdeki vakaların ortalama 5-6 kişiye ulaştığı ve bu durumun fabrikanın tümündeki UET’lerde aynı durumda olduğu düşünüldüğünde tablonun vehameti netleşiyor.

Pozitif çıkan işçiye 'tedbirsizlik' gerekçesiyle tutanak

Gelişmeler karşısında Renault yönetiminin tek yaptığı ise diğer vardiyalardan işçi kaydırarak fazla mesailerle üretimin sürekliliğini sağlamaya çalışmak. Yönetimin işçileri tazminatsız işten çıkarmakla tehdit ettiği de iddialar arasında. Hatta test sonucu pozitif olan bir işçiye bu nedenle “tedbirsizliği” gerekçe gösterilerek tutanak tutulduğu da söyleniyor.

Türk Metal adım atmıyor

Fabrikada bunlar yaşanırken korku ortamı oluşturularak işçilerin seslerini yükseltmesi engellenmek isteniyor ve bu sırada Türk Metal Sendikası konuyla ilgili hiçbir adım atmıyor.

Fabrika yönetiminden bugün çalışanlara gönderilen duyuruda, ortak kullanım alanlarında fabrika yetkilileri ve görevliler tarafından Covid-19 denetimleri yapılacağı belirtildi. Fabrikada belirlenen kurallara ve alınan önlemlere uyulması istenen duyuruda şirket kurallarına uymanın zorunluluk olduğu kaydedildi ve “Aksi durumlarda şirket yönetmeliklerinin uygulandığını hatırlatırız” denildi.