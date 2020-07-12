Bugün 19 kişi yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 1012

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında günün tablosunu açıkladı.

Buna göre bugün 19 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, yeni vaka sayısı 1012 olarak tespit edildi.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1209, entübe hasta sayısı 409 olarak açıklandı.

Koca'nın açıklamasına göre ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 il İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya oldu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım" dedi.