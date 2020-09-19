BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Haber Merkezi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 08.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Aynı sebeple 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 ve 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 16.55'deki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.