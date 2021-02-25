Bu fezleke bir başka: MHP, İbrahim Tatlıses, Asena, Alişan ve Cemal Enginyurt...

Cemal Enginyurt, 12 Eylül döneminde tutuklanan ve kısa süre tutuklu kalan bir ülkücüydü.

12 Eylül sonrasında faaliyete yeniden başladığında Ülkü Ocakları'nda bir kez daha görev aldı.

1993 yılında MHP MYK üyesi olan Enginyurt, 1994 yılında MHP Ordu il başkanı seçildi, sonrasında Ordu Belediye Başkan adayı oldu ve yine MHP'den Ordu milletvekili adayı oldu.

1999 ve 2018 seçimlerinde Ordu'dan MHP milletvekili seçilen Enginyurt'un bu yıllar arasında yapılan seçimlerdeki MHP adaylıkları ise başarısızlıkla sonuçlandı.

2018 seçimleri sonrası Meclis'e giren Enginyurt, ortakları AKP'ye yönelik eleştirileri nedeniyle 12 Eylül öncesine kadar uzananan MHP yolculuğuna ara vermek zorunda kaldı, partiden ihraç edildi.

İhraç sonrası bir sonraki belediye seçimlerine hazırlık için Demokrat Parti'ye geçen ve şu anda DP milletvekili olan Enginyurt hakkında geçtiğimiz gün Meclis'e bir fezleke geldi.

Herkesin HDP'li vekillerin fezlekesini tartıştığı bir ortamda, Enginyurt hakkındaki fezlekeye konu olan davayı araştırdık.

'Suç işlemek için kurulan örgüte üye olma, silahlı yağma'

Cemal Enginyurt'un fezlekesinde "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "silahlı yağma" suçlamaları yer alıyor.

Peki, bu suçlamalara konu olan dava neydi?

Suç örgütü lideri olan ve "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, evrakta sahtecilik, müessir fiile azmettirmek, tehdit, birden fazla nitelikli yağma ve hürriyeti tahdit " gibi suçlamalarla yargılanan Kürşat Yılmaz'la aynı örgütün üyesi olma iddiasıyla yargılanıyordu Enginyurt.

4 Aralık 2019 tarihinde, İstanbul 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17'nci celsesi görülen duruşmada "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat kararının bozulduğu ancak 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekili seçilmesi dolayısıyla dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın durdurulmasına karar verildiği belirtiliyordu.

Söz konusu davadan Enginyurt vekillik sıfatıyla sıyrılırken, davaya ilişin basına yansıyan haberde şu bilgiler yer alıyordu:

Sanık Yakup Kürşat Yılmaz'ı "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Yılmaz, 2003 yılında mağdur Metin Kaya Çağlayan'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 4 yıl 7 ay hapis, Mecnur Çolak'a yönelik "Yağmaya teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere tüm suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme, sanıklar İbrahim Tatlıses'in 2005 yılı Ocak ayı içerisinde dansöz Onur Çakmak'ın (Asena) sahne almaması için örgüte para vererek yardımda bulunduğu, sanık Ali Serkan Tektaş'ın (Alişan) ise 2004 yılıl içerisinde korumalığını yapması için örgüte para yardımında bulunduğu belirtilerek, zaman aşımı süresinin dolduğuna yer verilerek davalarının düşürülmesine hükmedildi.

Kürşat Yılmaz hakkında çeşitli yıllarda gündeme gelen dava dosyalarında sürekli adı geçen Enginyurt, 2005 yılında ise şöyle bir haberin konusu olmuştu:

"Çıkar amaçlı suç örgütü oluşturduğu iddiasıyla tutuklanan Kürşat Yılmaz hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Yılmaz hakkında, ‘Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, evrakta sahtecilik, müessir fiile azmettirmek, tehdit, birden fazla nitelikli yağma ve hürriyeti tahdit suçlarını da içeren 10 ayrı suçtan 166 buçuk yıldan 307 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Korkmaz Yiğit, Cevher Özden, Taki Doğan ve MHP Ordu eski Milletvekili Cemal Enginyurt’un da örgüt üyeliği ve yardım yataklık suçlarından 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi. Dosyanın diğer ünlü isimleri İbrahim Tatlıses’in ‘örgüt üyeliği’ ve ‘cebir ve tehdit’ suçlamalarıyla 8.5 yıla kadar, Tuba Özay’ın da ‘örgüt üyeliği’ ve ‘Emniyet görevlilerini aşağılama’ suçlamasıyla 2-6.5 yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi."