Breonna Taylor'ı öldüren polisler cinayetten suçlanmadı

ABD'nin Kentucky eyaletinde Breonna Taylor'ı evinde öldürülmesiyle sonuçlanan narkotik baskını nedeniyle yargılanan polis memuru, herhangi bir cinayet suçlamasıyla karşılaşmadı.

Bir sağlık çalışanı olan 26 yaşındaki Breonna Taylor, polislerin 13 Mart'ta evine baskın düzenlediği sırada birden fazla kez ateşli silahla vuruldu.

Katillerden polis memuru Brett Hankison, genç sağlık çalışanı Taylor'ın ölümüne sebep olmakla değil, genç kadının Louisville'deki bir komşunun dairesine ateş ettiği için "genel güvenliği tehlikeye atmakla" suçlandı.

Cinayete karışan diğer iki polis memurunaysa suçlama yöneltilmedi.

Irkçılık karşıtlarının çabaları yetmedi

Taylor'ın ölümünün ardından olaya tepki gösteren akrabaları ve ırkçılık karşıtları, hepsi beyaz olan üç polisin cinayet veya insan öldürme ile suçlanması için çağrıda bulundu. Ancak bu talep, kanıtları inceleyen büyük jüri tarafından reddedildi.

Çarşamba günü Yargıç Annie O'Connell, büyük jüri tarafından polis Hankison'a yöneltilen suçlamaları açıkladı.

Kentucky Başsavcısı Bay Cameron daha sonra karara ilişkin "Bu, yürek burkan duygusal bir durum," açıklamasında bulundu.

Başsavcı Taylor'ın ailesine yönelik mesajında , "Bir çocuğu, bir yeğeni, bir kız kardeşi ve bir arkadaşını kaybetmelerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan kederi ve gönül acısını gidermek için onlara bugün sunabileceğim hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

Başsavcı Cameron, balistik raporunda Taylor'a altı merminin isabet ettiğinin, ancak yalnızca birinin ölümcül olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Bu rapor Dedektif Myles Cosgrove'un genç sağlık çalışanını öldüren kurşunu attığını gösteriyor.

Başsavcı, suçlanan tek polis Hankison'ın silahından çıkan kurşunun Taylor'a isabet edip etmediğinin net olmadığını, ancak komşu bir daireye isabet ettiğini söyledi.

Başsavcı, diğer iki polis Jonathan Mattingly ve Dedektif Myles Cosgrove'un kendilerini korumak için ateş ettiklerini savunduklarını ve haklı bulunduklarını ekledi.

Louisville'deki protestocular iddianamenin duyurulmasının ardından öfkeyle tepki verdi (Fotoğraf: Al Jazeera/Chris Kenning)

Louisville yöneticileri hukuksuzluğun üstünü örtme çabasında: OHAL ilan edildi

Kararın açıklanmasının ardından Salı günü Louisville'de olağanüstü hal ilan edilirken ABD'nin askeri polis kuvveti Ulusal Muhafızlar da kente konuşlandırıldı.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi Belediye Başkanı Greg Fischer, şehirde önümüzdeki 72 saat boyunca yürürlükte kalacak 21.00-06.30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı koydu. Daha önce "sivil huzursuzluk potansiyeli nedeniyle" olağanüstü hal ilan ettiğini söyledi. (Fotoğraf: Reuters/Carlos Barria )

Polis, protestoların yoğun olduğu bazı caddelerde trafiği kapattı ve şehir merkezinin çevresinde barikatlar kurdu.

Bayan Taylor'un ölümüyle ilgili gösteriler arka arkaya 100 günden fazla sürmüştü.

Ulusal Muhafızlar eylemlere saldırırken siyah bir restoran sahibi olan David McAtee'yi vurarak öldürmüştü.

Polis departmanı, memurların bölgeyi boşaltmaya çalışırken restoran sahibinin ateş altında kaldığını açıklamıştı.