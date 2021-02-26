Boykot sinyali de verilmişti: beIN Sports, Fenerbahçe'ye dava açtı

Fenerbahçe ile Süper Lig yayıncısı beIN Sports arasındaki gerilim yargıya taşındı. beIN Sports, Fenerbahçe'yi logolarını 'beFAIR' (Adil Ol) olarak kullandığı gerekçesiyle dava etti.

Reuters'ta yer alan habere göre, beIN Sports, 'marka ve logosunu tahrif eden sloganlarla fikri mülkiyet hakkını ihlal eden kampanya düzenlediği' gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü'nden şikayetçi oldu. beIN Sports’tan Reuters’a konuşan iki kaynak, çarşamba günü kurumun, orijinal logonun üzerinde oynama yaparak protestoda bulunan Fenerbahçe’ye karşı yasal işlem başlattığını açıkladı.

Ne olmuştu?

beIN Sports ile Fenerbahçe arasındaki gerginlik Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hande Sümertaş'ın istifa ettikten sonra beIN Sports'ta çalışmaya başlamasıyla gerçekleşmişti. Fenerbahçe Kulübü, VAR görüntülerinin beIN Sports tarafından Hande Sümertaş'ın talepleri doğrultusunda manipüle edildiğini iddia etti.

Bu tartışmalar arasında yayıncının taraftar tezahüratı yayın seçeneğinde Fenerbahçe'ye küfür edilen bir tezahüratın yayınlanması ve kurumun özür mesajının saat 19.05'e denk gelmesi Fenerbahçe'nin tepkisinin daha da büyümesine sebep olmuş ve bu olayın ardından sarı-lacivertliler, tepkiyi saha içine taşımışlardı.

Fenerbahçe kendi sahasında oynadığı maçlarda 'rejiye ve yönetmene müdahale istemiyoruz' yazılı reklam panosuyla yayıncı kuruluşa tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile yayıncı kuruluş arasında sezon başından beri sıkıntılar yaşandığını söyleyen Koç sorunlar çözülmezse "son çare olarak" yayıncı kuruluşu boykot edebileceklerini söylemişti.