Botoks sonrası hayatını kaybetti: Güzellik merkezinin ameliyat ruhsatı olmadığı iddia edildi

Olay, 19 Eylül'de Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir rezidanstaki güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, ilaç mümessili 38 yaşındaki Kübra Boyraz, 7 Temmuz’da dudaklarına botoks yaptırmak için ameliyat ruhsatı bulunmayan güzellik merkezine gitti.

Hastenede öldü

Boyraz, 19 Eylül’de gittiği güzellik merkezinde bu kez kalça dolgusu yaptırmak istedi. Kalça botoksu işlemi yapıldıktan sonra fenalık geçiren Kübra Boyraz güzellik merkezinde çalışan bir kadın tarafından ailesine götürüldü. Ailesinin sorması üzerine “Düştü” denilen Kübra Boyraz, kötüleşince ailesi tarafından hastaneye kaldırdı. Ancak 38 yaşındaki kadın buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Biri doktor 5 kişi gözaltına alındı

CNN Türk'ün haberine göre ailenin polise bildirmesi üzerine polis, Kübra Boyraz'ı olay günü güzellik merkezinden eve götüren Kadriye A.’yı gözaltına aldı. Olayın güzellik merkezinde yaşandığının anlaşılması üzerine polis, kaçak olduğu belirtilen güzellik merkezinde botoks işlemi yapan pratisyen hekim Öner Ö. ve 3 şüpheli daha gözaltına aldı.

Adli kontorlle serbest kaldılar

Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin birbirlerini suçladıkları belirtildi. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Beş şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan şüphelilerden Kadriye A.’nın, fenalaştıktan sonra Kübra Boyraz’ı evine getirmesine ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.