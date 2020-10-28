Bolsonaro’dan Çin’in koronavirüs aşısına ret

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Çinli şirket Sinovac tarafından geliştirilen Covid-19 aşı adayınının satın alınması için hazırlanan protokolü onaylamayacağını açıkladı.

46 milyon dozluk aşının satın alınacağına dair protokol Salı günü Brezilya Sağlık Bakanı Eduardo Pazuello tarafından duyurulmuştu.

Bolsonaro ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada aşının henüz deneme aşamasında olduğu gerekçesini öne sürerek “Brezilya halkı kimsenin Gine domuzu olmayacak” ifadelerini kullandı ve “Kararım bu tür bir aşının satın alınmaması” dedi.

Ancak faşist devlet başkanı Bolsonaro’nun iptal kararının nedeninin, aşının geliştirilmesine katkıda bulunan Butantan Enstitüsü’nün yer aldığı Sau Paulo eyalet valisi João Doria olduğu belirtiliyor. Zira Doria, Bolsanaro’nun 2022 seçimlerinde en büyük rakibi olarak görülüyor.

Sağlık Bakanı Pazuello da yaklaşık 360 milyon dolara mal olacak satın alım anlaşmasını João Doria ile birlikte duyurmuştu.

Anlaşmayı onaylamayacağını aşının henüz deney aşamasında olduğu argümanıyla gerekçelendiren Bolsonaro’nun daha önce aynı ABD Başkanı Trump gibi koronavirüs tedavisinde deneysel olarak kullanılan sıtma ilacından övgüyle söz ettiği biliniyor.

Koronavirüs salgınının en ağır seyrettiği ülkelerin başında gelen Brezilya’da Bolsonaro’nun bu tutumu halk sağlığını kendi siyasi kariyeri için riske atmak olduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Brezilya'da salgının başından beri 153 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 5,2 milyon toplam vaka bildirildi.