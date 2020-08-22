Bolivya'da darbenin ilk taksidi Washington menşeli firmaya ödendi

Bolivya'da darbeci Jeanine Añez hükümeti, Başkan Evo Morales'e yapılan darbeden birkaç gün sonra "stratejik iletişim danışmanlığı" adı altında Washington merkezli ABD danışmanlık firması CLS Strategies'e 90 bin dolar ödedi.

2019 yılının Kasım ayında CLS Strategies temsilcisi Bryan Berry ile Bolivya’nın darbe hükümetinin içişleri bakanı Arturo Murillo arasında bir sözleşme imzalandı. Sözleşmenin amaçları arasında, Evo Morales’in itibarını zedelemek ve Añez hükümetinin yolsuzluk vakaları ve halkın tepkisini çeken kararları nedeniyle zarar gören imajını tazelemek yer alıyordu. Añez hükümeti ile CLS Strategies arasında imzalanan sözleşmeyle, danışmanlık şirketinin 90 gün boyunca kitle iletişim araçlarına müdahale etmesi planlanmıştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sürgündeki Bolivyalı gazeteci Adair Pinto, şu anda Bolivya’da bulunan medya ablukasını CLS Strategies’in yarattığını söyledi. "Danışmanlık şirketinin Honduras'ın eski Devlet Başkanı Manuel Zelaya'ya karşı gerçekleştirilen darbede de rolü var" diyen Pinto, darbeleri desteklemek konusunda uzun bir geçmişi olan şirketin, ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD istihbarat teşkilatları CIA ve NSA'yle bağlantıları olan uzmanlardan oluşan bir ekibe sahip olduğunu ifade etti. Pinto, sözleşmenin 2019 yılının Kasım ayında, Añez komutasındaki polislerin Evo Morales'i destekleyen halka ateş açarak en az 36 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Senkata ve Sacaba katliamlarının hemen öncesine denk geldiğine dikkat çekti.

CLS Strategies’in 2006-2009 yılları arasında Honduras Devlet Başkanı Manuel Zelaya’ya karşı yapılan darbenin ardından geçici hükümetle medya kanallarının kontrol edilmesi için bir sözleşme imzaladığı biliniyor. O dönemde Honduras’ı ziyaret eden ABD’li cumhuriyetçi senatör Jim DeMint’in çevirmenliğini yapan CLS Strategies çalışanı Juan Cortiñas’ın, Bolivya’da Añez hükümeti ile yapılan sözleşmenin ardından ABD’de darbe hükümeti adına devlet kurumları, gazeteler ve sivil gruplarla görüşmelerde bulunacağı açıklanmıştı.