Boeing: Motoru düşen uçak serisinin kullanılmamasını öneriyoruz

ABD'li havacılık sanayi firması Boeing, Cumartesi günü motor arızası yaşayan bir uçaklarının parçalarının havadayken dökülmesinden sonra, havayolu şirketlerinin 777 modelini geçici olarak hizmet dışı bırakmasını tavsiye etti.

Firma yaptığı açıklamada "Boeing, United Airlines 328 nolu uçuşuyla ilgili son olayları yakından izliyor. NTSB (ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurumu) soruşturması devam ederken, FAA (Federal Havacılık İdaresi) uygun denetim protokolünü yapana kadar Pratt & Whitney 4000-112 motorları ile çalışan hizmetteki 69 ve depodaki 59 adet 777'nin faaliyetlerinin askıya alınmasını tavsiye ettik" dedi.

FAA daha önce Boeing 777 uçaklarının denetimlerini artıracağını söylemişti.

Bu arada United Airlines, Twitter'da Boeing 777 uçaklarını içeren uçuşları geçici olarak dondurduğunu söyledi. Japonya ayrıca, havayollarına Pratt & Whitney 4000 serisi motorlarla çalışan Boeing 777 uçaklarını geçici olarak hizmet dışı bırakma talimatı verdi.

Denver'dan Honolulu'ya giden 230'dan fazla kişinin bulunduğu bir Boeing 777 uçağı motor arızası yaşadı ve Cumartesi günü geri dönmek zorunda kaldı. Güvenli bir şekilde indi ve kimse yaralanmadı, ancak jetin motorundan düşen parçalar, Denver Broomfield'ın banliyösünde evlerin bahçelerine düştü.