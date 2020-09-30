BM Genel Sekreteri'nden ülkelere 'küresel aşıya bütçe ayırma' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkelerin Covid-19'la mücadele amacıyla ayırdıkları bütçeyle Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüs aşı çalışmalarına destek olmalarının zamanının geldiğini söyledi.

DSÖ'nün ACT-Accelerator adlı aşı programı ve aşı çalışmalarının yapıldığı COVAX tesisi şu ana kadar 3 milyar dolar toplayabilirken, programın 35 milyar dolara daha ihtiyacı olduğu kaydedildi. Söz konusu program, gelecek yılın sonuna kadar 2 milyar doz koronavirüs aşısı, 245 milyon tedavi ve 500 milyon test sağlamayı amaçlıyor.

Gurerres, "ACT-Accelerator, küresel ekonominin olabildiğince hızlı bir şekilde yeniden canlanmasının tek güvenli ve kesin yolunu sunuyor. Bir avuç ülkenin aşı üretme çabaları, küresel ekonominin kapılarını açmanın ve yaşam standartlarının yeniden düzelmesinin kapısını aralayamayacak" dedi.