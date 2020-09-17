BM Genel Sekreteri: Pandemi kontrolden çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Covid-19 pandemisinin "kontrolden çıktığını" belirtti.

Basın toplantısında konuşan Guterres, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 1 milyona yaklaştığına işaret etti. Guterres, koronavirüsün bugün "dünyanın bir numaralı güvenlik tehdidi olduğunu ve mevcut dönemde görülmüş tüm krizlerin en büyüğü olduğunu" söyledi.

Guterres, söz konusu krizin büyüklüğünden dolayı 23 Mart'ta koronavirüsle mücadele amacıyla küresek ateşkes çağrısı yaptığını vurguladı.

Önümüzdeki salı günü uzaktan yapılacak BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine konuyu yeniden açacağını belirten Guterres, "uluslararası topluma küresel ateşkesin yıl sonuna kadar sağlanması için seferberlik çağrısı" yapacağını aktardı.

Aşının krizi tek başına çözemeyeceğini söyleyen Guterres, uluslararası toplumun bir araya gelmesi gerektiğini savundu. Öte yandan Guterres, Covid-19'a karşı geliştirilecek aşının bir kamu malı olarak görülmesi gerektiğini, çünkü pandemini ülke sınırı tanımadığını söyledi. Guterres, aşının herkes için ekonomik ve erişilebilir olması gerektiğine işaret etti.