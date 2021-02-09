Blinken: Trump'ın Çin'e yönelik sert yaklaşımı doğruydu

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Çin ile ilişkilerini güçlü bir pozisyondan kurması gerektiğini söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Çin ile ilişkileri değerlendiren Blinken, Trump dönemine ilişkin "Başkan Trump'a adil olmak gerekirse, Çin'e karşı sert yaklaşımı doğruydu. Doğru olan buydu. Bunu yapma şekli yanlıştı ama temel prensip doğruydu" dedi.

Blinken, Çin ile güçlü bir pozisyondan ilişki kurmak için Washington'un ittifaklarını güçlendirmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD'nin çekildiği, angajman kurmayı bıraktığı ülkelere 'Çin'in yerleştiğini' belirten Blinken, şöyle devam etti: "Sincan bölgesinde Uygurların hakları ihlal edildiğinde veya Hong Kong'da demokrasi suiistimal edildiğinde bizim askeri olarak muhtemel bir saldırıyı caydıracak şekilde konumlanmış olmamız, etkili bir şekilde rekabet edebilmemiz için insanımıza yatırım yapmamız gerekir. Tüm bunları yaparsak ve tüm bunlar bizim kontrolümüzde olduğunda, Çin ile güçlü bir pozisyondan ilişki kurabiliriz."