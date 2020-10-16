Bişkek’te OHAL kaldırıldı

Kırgızistan parlamentosu, parlamento binasının göstericiler tarafından ele geçirilmesinin ardından ilan edilen olağanüstü halin kaldırıldığını açıkladı.
Kırgısiztan Merkezi Seçim Kurulu Başkanlığından yapılan açıklamada ise, yeni parlamento seçimlerinin 20 Aralık 2020, devlet başkanlığı seçimlerinin 17 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilebileceği bildirildi.
Kırgızistan Devlet Başkanı Sooronbay Ceenbekov’un, ülkede kan dökülmesini engellemek için istifa ettiğini açıklamış, ardından Kırgız Parlamentosu’nun yeni başkanı Kanat Isaev devlet başkanlığı görevlerini üstlenmeyi reddetmiş, Başbakan Sadir Caparov yeni başkanlık seçimi yapılana dek devlet başkanlığını yürüteceğini açıklamıştı.