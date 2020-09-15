BİSAM: Açlık sınırı 2 bin 401, yoksulluk sınırı 8 bin 304 lira

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi, "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos 2020 Dönem Raporu"nu açıkladı.

Buna göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı (açlık sınırı) 2 bin 401 lira. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı ise (yoksulluk sınırı) 8 bin 304 lira'yı buluyor.

2003 yılının Ağustos ayında 4 kişilik bir aile, günlük minimum 14,9 TL’ye sağlıklı beslenebilirken, bugün ancak 80,02 TL’ye sağlıklı beslenebiliyor. Buna göre 17 yıl zaman zarfında açlık sınırı 5,4 kat artmış durumda. Aynı dönemde enflasyondaki artış ise 4,72 kat oldu. Açlık sınırındaki artış genel enflasyondan daha fazla arttı.

Günlük harcamalarda Ağustos 2020’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 28,55 TL’lik harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 15.94 TL oldu.

Araştırma kapsamında üç büyük ile ait Ağustos 2020 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri de hesaplandı. Buna göre İzmir'de açlık sınırı 2 bin 622 TL olarak belirlendi. İzmir'i, İstanbul 2 bin 582 TL'lik açlık sınırı ile takip etti. Ankara'da ise açlık sınırı 2 bin 321 TL olarak tespit edildi.

Sanayi bölgesindeki tablo da açıklandı

Araştırma kapsamında önemli sanayi merkezlerindeki açlık sınırları da belirlendi. Bursa, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde açlık sınırı 2 bin 439 TL, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova bölgesinde açlık sınırı 2 bin 485 TL, Zonguldak, Bartın ve Karabük bölgesinde açlık sınırı 2 bin 426 TL, Adana ve Mersin bölgesinde açlık sınırı 2 bin 268 TL oldu.

Ayrıca açlık sınırının Gaziantep, Kilis, Adıyaman bölgesinde 2 bin 141, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde 2 bin 204, Diyarbakır ve Şanlıurfa bölgesinde 2 bin 195, Trabzon, Ordu, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun bölgesinde 2437 TL olduğu tespit edildi.