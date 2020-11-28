Bir haftada üç karar: Diyanet'ten geri adım geldi

Sağlık Bakanlığı, Covid-19’da hasta sayısı yerine vaka sayısını açıklamaya başlayınca Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran kurslarına ilişkin kararından geri adım attı.

Daha önce iki gün arayla kapatıp sonra açtığı Kuran kurslarıyla ilgili dün yeni bir karar daha alan idare, “Covid-19 verilerindeki artış nedeniyle kurslar uzaktan eğitim yapacaktır” dedi.

Bir haftada üç karar

Birgün’den Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kuran kurslarıyla ilgili bir hafta üç farklı karara imza attı. 19 Kasım’da, 4-6 yaş Kuran kursları ile hafızlık eğitimi yapılan kursların uzaktan eğitim yapacağına ilişkin illere yazı gönderen ancak MEB’in anaokullarını açma kararının ardından fikrini değiştiren Diyanet, bir kez daha yöntem değişikliğine gitti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Eğitimi Daire Başkanı İbrahim Yılmaz ile Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç imzasıyla dün 81 kentin müftülüğüne gönderilen yazıda şöyle denildi:

“Başkanlığımızca daha önce gönderilen ilgi olur ile Kuran kurslarımızda eğitim öğretime yüz yüze devam edileceği bildirilmişti. Ancak Covid-19 verilerinde görülen artış nedeniyle ihtiyaç odaklı Kuran kursları ile gündüzlü hafızlık eğitimleri uzaktan eğitim imkânlarıyla devam edecektir.”