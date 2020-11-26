Okullar kapalıyken Kuran kursları neden hala açık?

İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, pandemi nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken Kur’an kurslarında ise yüz yüze eğitime devam edilmesini Meclis gündemine taşıdı.

Ersoy, “Milli Eğitim Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verme kararı almıştır. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı, yatılı kuran kurslarında yüz yüze eğitime devam kararı alarak, Bakanlığın eğitim alanında aslında bir programının olmadığını, alınan önlemler ile amaçlanan hedefler arasında bir tutarsızlık söz konusudur” dedi.

Ersoy, “bu ülkenin ihtiyacı Kur’an kurslarında hafızlık eğitimi veren bir eğitim anlayışı değil, akıl ve bilimden yana olan bir eğitim sistemidir" dedikten sonra Milli Eğitim Bakanlığına vermiş olduğu soru önergesinde özellikle şu soruların yanıtlanmasını istedi;

1.Milli Eğitim Bakanlığı olarak, yüz yüze eğitime devam eden Kuran kurslarının da okullar gibi kapatılmasına yönelik herhangi bir talimatınız oldu mu?

2.Milli Eğitim Bakanlığı olarak, ilk, orta öğretim ve liselerde yüz yüze eğitime 4 Ocak 2021 tarihine kadar ara verilmesi kararı alınırken, Kuran kurslarında yüz yüze eğitime devam kararı alınmasının nedeni nedir?

3.Türkiye genelinde, okullarda yüz yüze eğitime ara verilirken, Kuran kurslarında “Kur'an-ı Anlama Temel Öğretim” dersine yüz yüze eğitim şeklinde devam edilmesindeki amaç nedir?

4.Covıd-19 salgınının kontrol altına alınması amacı ile okullar kapatılırken, Kuran kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesi çocukların sağlığını riske atmayacak mıdır?