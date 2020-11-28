Bir CHP'li milletvekili koronavirüse yakalandı

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan’ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kişisel sosyal medya hesabından olayı duyuran CHP'li Emecan, "Ateş ve halsizlik sonucu yaptırdığım son #COVID19 test sonucum maalesef Pozitif çıktı. Genel sağlık durumum iyi ve kendimi izole etmiş durumdayım. Lütfen Maske, Mesafe, Hijyen kurallarına uyarak tedbirlerimizi alalım. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle." dedi.