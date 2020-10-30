Bir asistan hekimin pandemi servisinde bir günü: 36 saat...

Salgının omuzlarına büyük yükler bindirdiği asistan hekimler, salgın öncesinde yaşadıkları sorunlara yenilerinin eklendiğini söylüyor ve ısrarla çalışma koşullarının düzeltilmesini talep ediyor ancak hiçbir geri dönüş alamıyorlar.

Salgınla birlikte çok zor koşullarda, oldukça uzun saatler pandemi servisinde çalışan bir asistan hekim, hem salgının getirdiği yeni sorunları, hem de bir asistan hekim olarak 36 saatlik nöbetlerinin kısa bir özetini soL'a anlattı.

'Plansız çalışma, habersiz görevlendirme, izin iptalleri'

Asistan hekimler olarak pandemi öncesinde fazla nöbet sayıları, nöbet ertesi çalışma, uzmanlık eğitimi almak yerine salt sağlık hizmeti sağlama gibi sorunlarla boğuştuklarını, pandemiyle beraber bu sorunların katlanarak arttığını ve bunlara ek olarak plansız çalışma, habersiz görevlendirmeler, izinlerin iptali, ek ödeme adaletsizliği gibi dahası da sayılabilecek bir sürü sorun eklendiğini söylüyor.

Aylardır bunlara herhangi bir çözüm bulunamadığını, şu an pandemi servisinde çalışan çoğu hekimin kendi branş işlerini de yapmaya devam ettiği için 36 saate varan sürelerde çalıştığını belirten asistan hekim, bu 36 saatin nasıl geçtiğini de detaylarıyla anlattı.

36 saatin özeti: Sorun hastaneye giderken başlıyor

Sorunlar işe giderken başlıyor... Sabah pandemi servisindeki nöbetini devralan sağlık çalışanı için herhangi bir ulaşım imkanı sağlanmadığını aktarıyor asistan hekim. Yani salgınla mücadele eden asistan hekimler, işe ya toplu taşımayla ya da imkanları varsa özel araçlarıyla gidebiliyorlar.

'Yemek yemeye bile fırsat bulamıyoruz'

Farklı hastanelerde ya da hastanelerin ek binalarında görevlendirilmiş olan çalışanların ulaşım konusunda çok daha büyük mağduriyet yaşadığını aktaran asistan hekim, "Nöbeti devraldıktan sonra bir sonraki gün devredene kadar neredeyse yemek yemeye fırsat bulunamayan bir iş yükü ile karşı karşıya kalıyorlar. Son zamanlarda vaka sayısının artmış olması ile birlikte servislerdeki iş yükü de artmış durumda" diyor.

Boşalan yataklar sürekli yeni hastalarla doluyor, kimi zaman yer kalmıyor

Nasıl bir yoğunlukla karşı karşıya olduklarına ilişkin detaylara da yer veren asistan hekim, "Devamlı hasta taburculuğu, boşalan yatakların yeni hastalar ile anında dolması ve kötüleşen hastaların yoğun bakım ünitelerine transfer edilmesi (yer bulunamadığında edilememesi) ile geçen bir nöbet temposu düşünebiliriz" ifadesini kullanıyor.

'Maske imza karşılığı veriliyor, aynı önlük defalarca kullanılıyor'

Yemek yemeye fırsat bulunduğunda ise doyurucu olmaktan bir hayli uzak hastane yemeklerini yemek ya da kendi imkanlarıyla karınlarını doyurmak zorunda kaldıklarını aktarıyor. Koruyucu ekipmanlara erişimlerine ilişki ise şu bilgiyi veriyor: "Hâlâ maskelerin imza karşılığı verildiği, aynı önlüklerin defalarca kullanıldığı birimler mevcut. Çoğu kez dinlenme fırsatının bile olmadığı gecenin sonunda nöbet yeni nöbetçiye devrediliyor ve bu döngü tekrar tekrar sürüp gidiyor."

'Kahvaltı edebildiyse ne şanslı...'

Bu döngünün sonu da pek keyifli olmuyor sağlık emekçileri için: "Nöbeti devrettikten sonra asistan hekim kendi birimindeki mesaisine başlıyor ve bu arada kahvaltısını yapabildiyse ne şanslı. Akşam bu yoğun çalışma temposunun ardından eve ulaşınca dinleniyor dinlenmesine ancak ertesi sabah işe gidecek olmak yeteri kadar dinlenmeyi engelliyor."

Bu kadar uzun süre hastanede bulunmanın ve farklı birimlerde çalışmanın getirdiği artmış viral yük, birimler arası taşıyıcılık gibi pandemiye has sorunların göz ardı edildiğine işaret eden asistan hekim, "Geri kalan sorunların pandemiye has olmadığı, yıllardır bunlarla mücadele edildiği ise artık iyi bilinen bir gerçek" diyerek sözlerini tamamlıyor.