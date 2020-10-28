'Sağlık hizmetleri emekçiler için Nazi kampına çevriliyor'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, Sağlık Bakanlığı'nın dünkü genelgesine ilişkin soL'a konuştu.

Yalçınkaya, "Ölmesine sessiz kal, şiddete uğramasının normalleştir, süregelen sorunlarını görmezden gel, zorla çalıştır. Sağlık hizmetlerinin emekçiler için Nazi kampına çevrilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

'Tavandan emek sömürüsüne izin vermeyeceğiz'

Sağlık emekçilerinin istifalarının durdurulması ve izinlerinin iptal edilmesini değerlendiren Yalçınkaya, "Koca Bakana soruyoruz; Şehir hastaneleri ve sağlık sistemin yetmiyor mu da yeniden sağlık emekçilerinin anayasal haklarını gasp ediyorsun. Haklarımızı gaspına karşı tavandan emek sömürüsüne izin vermeyeceğiz" dedi.

'Nazi kampına çevriliyor'

"Ölmesine sessiz kal, şiddete uğramasının normalleştir, süregelen sorunlarını görmezden gel, zorla çalıştır. Sağlık hizmetlerinin emekçiler için Nazi kampına çevrilmesine izin vermeyeceğiz" diyerek tepkisini dile getiren Yalçınkaya, "Tavandan ek ödemeyi dağıtırken tüm emekçilerin Covid-19 kapsamında hizmet sunmadığını iddia ederek kapsama almayanlara tavandan emek sömürüsüne hayır diyoruz. Direneceğiz, kazanacağız. Sağlık emekçilerine verdikleri üç kuruş ile haksız zenginleşmeye neden olacaklarını düşünenlerin, haksız sömürüsüne karşı, tüm emekçileri haklı mücadeleye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

'Sonuç vermeyecek'

Sağlık emekçilerinin istifa ve emeklilik üzerinden görevlerinden çekilme nedenlerini görmeden ve çözüme kavuşturmadan, baskı ve zorla alanda tutuma girişiminin sonuç vermeyeceğini dile getiren Yalçınkaya, "Sonuç almak istiyorlarsa sağlık emekçilerine karşı üç maymunu oynamaktan vazgeçerek sorunları çözmeleri gerekir" diye konuştu.