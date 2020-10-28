Bakan verdiği sözü de unuttu: ‘Hayati önemde ama adım atılmıyor’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eylül ayında yaptığı açıklamada 18 bin sağlık personeli alınacağını söylemişti.

"Özellikle bu dönemde sağlık kahramanlarımız cephede fedakarca savaşıyor. Bu dönemin yükünü nasıl kaldırdığımızı ben iyi biliyorum” diyen Bakan Koca, “Açmak olduğumuz, yeni açtığımız, kapasitesini arttıracağımız hastaneler için çalışma yapıyoruz. 1-2 hafta içinde netleşmiş olur. Personel alımı yapacağız. Bunu bildirelim. 1-2 hafta içinde netleşmiş olur" ifadesini kullanmıştı.

Bakan Koca’nın sözünü ettiği 1-2 haftanın üzerinden bir ay geçmiş durumda ancak bu konuda hâlâ hiçbir adım atılmadı, atamaya ilişkin kılavuz dahi yayımlanmadı.

İzinler iptal edildi, peki ya atama?

Sağlık Bakanlığı, sahada acil ihtiyaç olan yeni sağlıkçı atamalarını ısrarla yapmazken, dün dikkat çeken bir karar alarak uzun süredir izinsiz çalışan ve Covid-19’la mücadele eden sağlıkçıların izinlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Bu kararın ardından yapılmayan sağlıkçı atamaları yeniden gündemde.

Konu geçtiğimiz ay Meclis gündemine de taşınmış, çeşitli sağlık kollarından atama bekleyen binlerce sağlıkçının atamadan umudunu keserek başka işlerde çalışmaya başladığına işaret edilmişti.

500 bin sağlıkçı 14 aydır atama bekliyor

CHP Adana milletvekili Ayhan Barut, "2018 yılı KPSS puanı ile 14 aydır yaklaşık 500 bin genç sağlıkçımız atama bekliyor. Sağlık Bakanı, Eylül ayında '1-2 hafta içinde açıklayacağız' dediği personel alım kılavuzunu hala açıklamadı. Bu durum tüm umutlarını bu atamaya bağlayan genç sağlıkçılarımızı derinden etkilemektedir" demişti.

‘Pandeminin başında uyardık ama…’

Konuya ilişkin soL’a değerlendirmede bulunan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, sahadaki kadro eksikliğine ilişkin uyarıyı pandeminin başlarında yaptıklarını ancak hiçbir şekilde yanıt alamadıklarını söyledi.

Sağlık meslek mensuplarının eğitim gördüğü okullardan mezun olan ve sınavlara girerek atama bekleyen çok çeşitli branşlarda binlerce sağlıkçının umutsuzluk içinde açıklama beklediğini kaydeden Bacaksız, “Bakan Koca geçtiğimiz ayın başında bir açıklama yaptı ama o gün bugündür hiçbir adım yok. Devletin bakanının ağzından çıkan sözün bir karşılığı olurdu. Ortada çok ciddi bir pandemi var ve iktidar gayriciddi davranıyor” dedi.

‘Bakanın sözünü ettiği yeni hastanelerdeki çalışanlar da diğer hastanelerden çekiliyor’

Bakan Koca’nın açıklamada sözünü ettiği yeni hastanelerde görev yapan personelin halihazırda zaten eksik personelle çalışan, salgınla birlikte iş yükü artan hastanelerden çekildiğini, böylece hastanelerdeki yükün iyice arttığını vurgulayan Zekiye Bacaksız, çok ciddi bir organizasyon krizi de yaşandığını dile getirdi.

Kadrolu sağlık çalışanı alımı yapılmadığını, hekim dışı kadrolarda sözleşmeli personel alımı yapıldığını söyleyen Bacaksız, “Salgında kamunun önemi bu kadar ortaya çıkmışken güvencesiz çalıştırmanın sürmesi, hatta tek seçenek olması olacak şey değil” dedi.

Kesinlikle zaman kaybetmemek gerekiyor

Kadro konusunda taleplerini de sıralayan Bacaksız, “Bizim talebimiz bir defa sahanın ihtiyaçları derhal tespit edilmedi, buna göre hızlıca alımlar planlanmalı. Binlerce sağlıkçının kulağı buradayken, dakikalar bile önlemliyken çok ciddi zaman kaybediliyor. Zaten çok zor koşullarda, üstelik de az sayıda kişiyle çalışan, üstüne izinleri de yasaklanan sağlık çalışanlarının bir an önce takviye edilmesi, insanca çalışmasının sağlanması gerekiyor. Bu adım çok önemli, artık kesinlikle zaman kaybetmemek gerekiyor. Bu konu hayati önemde ama adım atılmıyor” diye konuştu.

'Genelge belirsizlikler taşıyor'

Sağlık çalışanlarının büyük fedakarlıklarına rağmen insanca çalışma koşulları ve ücret taleplerinin karşılanmadığını, bunun salgın öncesinde de var olduğunu ancak salgınla birlikte daha da derinleştiğini söyleyen Bacaksız, öte yandan yayımlanan son genelgenin de ciddi belirsizlikler taşıdığını, zaten izin kullanamayan sağlıkçıların yasakla birlikte bu yılki izinlerinin yanıp yanmadığı, daha önce izin alan çalışanlarının bu izinlerinin iptal olup olmadığının da kurumların insiyatiflerine bırakıldığını dile getirdi.