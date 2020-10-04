Asistan hekimler isyanda: 36 saatlik nöbet insan haklarına aykırı, iş yükü çığrından çıktı

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan asistan hekimlerin, salgın günlerinde maruz bırakıldıkları büyük iş yükü ve üzerine gelen ek ödeme yalanlarına ilişkin yaptığı açıklama, asistan hekimlerin maruz kaldığı insanlık dışı çalışma koşullarını yeniden gündeme getirdi.

'Salgın öncesinde de vardı, iyice arttı'

Asistan hekimlerin salgın sürecinde yaşadıklarına ilişkin soL’a açıklalarda bulunan TTB Asistan Hekim Kolu’ndan Benan Koyuncu, salgın öncesinde de var olan büyük iş yükleri ve eşitsizliklerin salgın günlerinde iyice arttığına işaret etti.

“Hastanelerin çoğu yükü asistan hekimlerin omuzlarında” diyen Koyuncu, üzerlerine yıkılan iş yükü nedeniyle asistan hekimlerin eğitim süreçlerinin de aksadığına işaret etti.

Pandemi koşullarında omuzlarındaki yükün iyice zirve yaptığını vurgulayan Koyuncu, “Asistan hekimler nöbet sonrası izin haklarını istiyorlar, bunu yıllardır kullanamıyorlar. Yıllardan beri zaten yok diye bu hak gasp ediliyor” dedi.

'Nerede eksik varsa asistan hekimler kullanılıyor'

“Nerede bir eksik olsa o eksik asistan hekim üzerinden giderilmeye çalışıldı” diyen Koyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastanede eksik kalan bir şey, iş mi var, hemen asistan hekime paslanıyor. Salgın günlerinde de böyle oldu. Filyasyondan birçok işleme asistan hekimler görevlendirildi. Sahadan birçok olumsuz bilgi geliyor ve bu artıyor. Asistan hekimin emeği her şekilde kullanılıyor."

'36 saatlik nöbet insan haklarına, anayasaya aykırı'

36 saatlik anayasaya, insan haklarına yakışmayan çalışma koşulları salgınla birleşince tükenmişlik de arttı.

Son olarak bir de ek ödemeler konusu var. Pandemi polikliniği, acil servisler ve yoğun bakımlarda çalışanlara verilecek denildi ama her yerde çok zor koşullar var, izole hasta diye bir şey kalmamış durumda.

Asistan hekimler günde 100 hastaya bakıyor, büyük bir risk altında.

Korona servisinde çalışanlar var. Bu süreçte yapılan ek ödemeler tamamen hastane yönetiminin insiyatifine bırakılmış durumda ve asistan hekimlerin emekleri de dikkate alınmıyor.

'Meslek hastalığı talebimiz kabul edilmeli'

Yine bir diğer talebimiz Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi. Birçok arkadaşımız salgına yakalanıyor ve bunun birçok olumsuz etkisi var. Buna karşın meslek hastalığı talebimiz de kabul edilmiş değil.

Son olarak önümüz kış ayları. Salgının yanına diğer hastalıklar da eklenecek ve sayılar artacak. Bu tabloda vaka sayılarının da şeffaf olarak açıklanmaması stresi ve tükenmişliği artıyor.