Bilim Kurulu üyesinden halka: Kurallarla dalga geçmeyin

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs vakalarındaki artışın halkın alınan tedbirlere uymaması sonucu olduğunu, devletin bu konuda hep uyardığını savundu.

Son açıklanan önlemlerle vaka sayılarının düşürülememesi durumunda 15 gün sonra daha sert önlemlerin alınabileceğini belirten İlhan “Kurallarla dalga geçmek değil de kurallara nasıl daha iyi uyabilirim, çevremi nasıl bu konuda motive edebilirim diye düşünmeli” diye konuştu.

TRT Haber’e konuk olan Bilim Kurulu üyesi İlhan koronavirüs vakalarındaki artışa ilişkin “Aslında devlet çok uyarılarda bulundu. Gerek medya gerek bilim insanları, sağlık bakanımız, cumhurbaşkanımız hepimiz bu uyarıları yaptık. Ama maalesef kurallara uyulmayınca bu sefer tabii ki devletin mecburen önlem alması gerekiyor. Şimdi o kadar sert değil önlemler ama şu anda alınan önlemler mutlaka uymak gerekiyor” dedi.

'İyi bir noktada değiliz'

“Sağlık açısından iyi bir noktada değiliz. Aktif vaka sayısı dün itibariyle tekrar 50 bini buldu. Ağır hasta sayımızı 3 bin 500 3 bin 600 civarında” diyen İlhan “Bize düşen bu kanıta dayalı kurallara uymak. Aksini yaptığımız zaman tekrar vakalar artacaktır. Artışla beraber çok daha sert önlemler gelebilir” ifadesini kullandı.

Tam karantina taleplerine 'konuşmak kolay' yanıtı

Salgını durdurmak için tam anlamıyla bir karantinanın uygulanması gerektiğine işaret eden bilim insanları hakkında ise “Konuşmak kolay olabiliyor. Kapatalım gitsin diyebiliyor bazı bilim insanları. Ama şunu düşünmek gerekiyor. Sanayide çalışan bir adam iki tane yanında adam çalışıyor. Bu adama belli saat dilimlerinde çalışma izni vermezsek bu sefer bu adamı, oradaki insanları onları ailelerini de yıpratmış oluruz” diyen İlhan aslında bu yaklaşımın doğru olduğunu "sadece hekim olarak bakıldığında" rezerviyle onayladı.

İlhan “Sadece hekim olarak baksak hepimiz virüsü yok etmek için herkesi kapatalım, sadece zorunlu olanlar çalışsın, polis, güvenlik, ekmek üretenler, doktor gibi diye konuya bakmamız gerekir. Ama haliyle hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor” dedi.

Sahadan gelen verilerden örnek veren Bilim Kurulu üyesinin fabrikalarda, sağlık kuruluşlarındaki virüsün yayılımından çok “ev partileri”ne işaret etmesi dikkat çekti.

İlhan “Sahadan gelen verilere bakıyoruz. Hep gözlediğimiz şu: Lokantada bulaşmış, akşam beraber eğlenceye gitmişler, ev partisi yapmışlar, birlikte misafirliğe gitmişler… ‘Ama kuzenin, kardeşim, annem’ diyor. Yahu koronavirüs öyle bir şey dinlemiyor ki. İş arkadaşınız. Aynı soyadlı insanlar, aynı işyerinde çalışan insanlar. O yüzden şu an bu önlemlere uyarsak bir hafta 15 gün içerisinde belli bir seviyeyi tekrar tuttururuz, aşağı doğru eğilmesini bekleriz bu seviyenin. Baktık uyulmuyor o zaman devlet daha sert önlemler almak zorunda” diye konuştu.

İllhan “o zaman ekonomide de daha sertleşme olacağını hepimizin bilmesi gerekiyor” dedi.