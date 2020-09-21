Bilim Kurulu Üyesi Demircan koronavirüse yakalandı

Yurt genelinde vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ederken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan da Covid-19'a yakalandı.

Haberi Türkiye Acil Tıp Derneği sosyal medya hesabından duyurdu.

Dernek paylaşımında, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz" denildi.