Bilgi kirliliğinin arkasında: Pakistan'da fidanlara saldırının nedeni neydi?

Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın 3 buçuk milyon fidan dikimi projesini başlatmasının ardından sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda dikilen fidanları söken bir grubun görüntüleri farklı başlıklarla kendisine yer buldu. Video özellikle Hindistan merkezli hesaplar üzerinden "İslama aykırı olduğu için fidanlara saldıran Pakistanlılar" gibi başlıklarla paylaşılırken olay aslında hükümetle yerel halk arasında yaşanan toprak üzerinden bir anlaşmazlığa dayanıyor.

Modi Ji on Earth Day started “Plant Trees” project because it has many benefits. Now Pakistan PM Imran Khan is copying Modi & started the “Tree Plantation Drive”. Look at these idiot vultures in Pakistan ripping out all the trees. They said “Planting trees is against Islam". pic.twitter.com/N4kSOKoeKK — Renee Lynn (@Voice_For_India) August 9, 2020

Video dünya üzerinde aşırı sağcı Hint üstünlükçü Renee Lynn adlı bir ABD ve Trump yanlısı tarafından yaygınlaştırıldı. Lynn videoyu şu mesajla paylaştı: Dünya Günü'nde Modi Ji, birçok faydası olduğu için "Ağaç Dikimi" projesini başlattı. Şimdi Pakistan Başbakanı İmran Han, Modi'yi kopyalıyor ve “Ağaç Dikim Gezisi”ni başlatıyor. Pakistan'daki bütün ağaçları parçalayan şu aptal akbabalara bakın. “Ağaç dikmek İslam'a aykırıdır” dediler.

Hindistan'da iktidarda olan Modi bir Hint üstünlükçü ve ülkedeki müslüman azınlığı sürekli hedef almasıyla biliniyor. Hindistan'la Pakistan arasındaki Keşmir bölgesi üzerinden kopan gerilimse Hindistan'daki azınlıklara yönelik baskının daha da artmasına neden oldu.

Pakistan menşeli Samaa televizyon kanalında yer alan haberde Khyber'in Mandi Kass ilçesinde bazı sakinlerin, Pazar günü ülke çapındaki fidan dikimi gezisinin bir parçası olarak hükümet tarafından dikilen ağaçları kasıtlı olarak söktüğü bilgisi akrarılırken fidanlara saldıran adamların, idarenin ihtilaflı araziye izinleri olmadan ağaç diktiğini söyledi.

Hükümete karşı protesto için fidanlara saldırdılar

Olay sırasında fidan dikimi gezisinin katılımcıları protestocularla pazarlık etmeye çalıştı, ancak hiçbir şey işe yaramadı. Göstericiler ellerinde siyah bayraklar ve sloganlarla oraya ağaç diken insanların etrafında toplandılar ve fiziksel saldırıda bulundular.

Kaymakamlığa göre, dikilen 6 binden fazla yeni ağaç bu kişiler tarafından söküldü.

Başbakan İmran Han ve olayın faillerine karşı harekete geçme sözü verdi.

İmran Han, ülkede tek bir günde 3,5 milyon fidan dikilen rekor ağaç dikme kampanyası başlatmıştı, hedefse bunu 10 milyona tamamlamak.

Han, ülkenin iklim değişikliğinden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında yer aldığının altını çizerek şunları söyledi: “Bugün diktiğimiz 3,5 milyon fidan sadece bir başlangıç. Bu sürekli, devam eden bir savaş, bunu bizim için yapmıyoruz. Bunu gelecek nesiller için yapıyoruz”

Cemiyet Ulema-i İslam iddiası

Pakistan Awami Tehreek adlı "ılımlı islamcı" partinin genel sekreteri Khurram Nawaz Gandapur'sa olaydan dolayı Cemiyet Ulema-i İslam partisini sorumlu tuttu. Gandapur, eylemcilerin aşırı sağcı Cemiyet Ulema-i İslam lideri Fazal-ur-Rehman destekçileri olduğunu iddia etti.

Cemiyet Ulema-i İslam Pakistan'ın en büyük 5. siyasal partisi ve Taliban'ı destekleyen bir politika izliyor.