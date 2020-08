Bilgi kirliliğinin arkasında: Pakistan'da fidanlara saldırının nedeni neydi?

Pakistan'da Başbakan İmran Han'ın 3 buçuk milyon fidan dikimi projesini başlatmasının ardından sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda dikilen fidanları söken bir grubun görüntüleri farklı başlıklarla kendisine yer buldu. Video özellikle Hindistan merkezli hesaplar üzerinden "İslama aykırı olduğu için fidanlara saldıran Pakistanlılar" gibi başlıklarla paylaşılırken olay aslında hükümetle yerel halk arasında yaşanan toprak üzerinden bir anlaşmazlığa dayanıyor.

Modi Ji on Earth Day started “Plant Trees” project because it has many benefits. Now Pakistan PM Imran Khan is copying Modi & started the “Tree Plantation Drive”. Look at these idiot vultures in Pakistan ripping out all the trees. They said “Planting trees is against Islam". pic.twitter.com/N4kSOKoeKK