Biden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararnamesini imzaladı

ABD Başkanı Joe Biden, 10 Rus diplomatın sınır dışı edilmesi ve Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar içeren kararnameyi imzaladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Bugün Biden yönetimi Rusya hükümetinin ve istihbarat servislerinin ABD'nin egemenlik ve çıkarlarına karşı eylemleri nedeniyle harekete geçiyor" denildi.

ABD Başkanı Biden'ın imzaladığı karara göre 10 Rus diplomat sınırdışı edilecek. Sınırdışı edilen diplomatlar arasında Rus istihbarat servisleri temsilcileri de yer alıyor.

Beyaz Saray, 16 tüzel ve 16 özel kişiye Rusya hükümetinin 2020 başkanlık seçimlerini etkileme girişimlerini uygulamanın yanı sıra çeşitli dezenformasyon ve müdahale eylemlerinde bulundukları iddiasıyla yaptırım uygulandığını belirtti.

6 Rus teknoloji şirketinin Rus istihbarat servislerinin siber programına destek verdiği gerekçesiyle listeye eklendiğini bildiren Beyaz Saray, 14 Haziran 2021 tarihinden sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından alınmasına yasak getirdi.

Kırım ve Ukrayna vurgusu

Yaptırım kararı kapsamında ABD'nin, Avrupa Birliği, İngiltere, Avustralya ve Kanada ile ortaklaşa, Kırım'la ilişkili olarak sekiz kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı belirtildi. Kararda "Transatlantik topluluğu, doğu Ukrayna'da, işgal altındaki Kırım'da ve Ukrayna sınırları boyunca Temas Hattı boyunca tek taraflı Rus provokasyonlarına karşı Ukrayna'yı desteklemekte ve ayrıca Rusya'nın askeri yığınağını ve kışkırtıcı söylemini derhal durdurması gerektiği konusunda hemfikirdir" denildi.

'Afganistan ödülleri' iddiası

Öte yandan önceki ABD Başkanı Donald Trump döneminde öne sürülen "Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerinin başlarına ödül koyduğu" iddiası da yaptırımlarla birlikte gündeme getirildi.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Kuvvetlerimizin güvenliği ve sıhhatini içeren bu konunun hassasiyeti göz önüne alındığında diplomatik, askeri ve istihbarat kanallarından ele alınmaktadır. ABD askeri personelinin ve müttefiklerimizin ve ortaklarımızın güvenliği ve sıhhati, ABD'nin mutlak önceliğidir" denildi.

Söz konusu iddia önceki Beyaz Saray yönetimine karşı Demokrat basın tarafından gündeme getirilmişti. Basının anonim ABD güvenlik kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre Rusya'nın Taliban'a her öldürdüğü ABD askeri için belirli bir meblağ sunduğu öne sürülmüş, Trump yönetimiyse bu konuda pasif kalmakla suçlanmıştı. Söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir kanıt eski ABD Hükümeti tarafından da, şimdiki Hükümet tarafından da sunulmuş değil.

Siber saldırı suçlamaları

Öte yandan Beyaz Saray'ın açıklamasında SolarWinds Orion siber saldırılarından dolayı Rusya Federasyonu Dış İstihbarat Servisi'ne (SVR) ait olduğu öne sürülen "Cozy Bear (Rahat Ayı), The Dukes (Dükler) olarak ABD tarafından adlandırılan hacker grupları sorumlu tutuldu. Var olduğu iddia edilen gruplar SolarWinds Orion platformunu ve diğer bilişim teknolojisi altyapılarını kullanan geniş kapsamlı siber casusluk kampanyasının suçlusu olarak belirtildi.

Söz konusu iddialar ya da grupların varlığına dair henüz bir kanıt bulunmazken Beyaz Saray'ın açıklamasında ABD istihbaratının saldırılardan dolayı SVR'yi sorumlu tutma konusundaki "değerlendirmesine büyük güven duymakta" olduğu söylendi.

Konuya ilişkin yaptırımlarla birlikle Beyaz Saray, iki yeni "önlem" duyurdu. Bunlardan birincisi ABD Dışişleri Bakanlığı avukatları ve diplomatları aracılığıyla "uluslararası hukukun siber uzaydaki devlet davranışına uygulanabilirliği" konusunda Almanya'da kurulan "George C. Marshall Merkezi" aracılığıyla faaliyet göstermek olarak tarif edildi.

İkincisiyse, ABD Savunma Bakanlığı aracılığıyla "siber uzayda savunma tatbikatı" olarak tanımlanan CYBER FLAG 21-1 (SİBER BAYRAK 21-1) oldu. Söz konusu tatbikata İngiltere, Fransa, Danimarka ve Estonya'nın da dahil edileceği duyurulurken başka tarafların da dahil edilmesi için çabaların sürdüğü belirtildi. Söz konusu "tatbikat" kapsamında "savunmacı siber operatörlerden oluşan bir topluluk oluşturulacağı" ve ABD ve çevre ülkelerinin altyapısını hedefleyen simüle edilmiş bir siber saldırıya karşı birlikte tanımlama, senkronize etme ve bunlara karşılık verme yeteneklerinin test edileceği söylendi.

Rusya, ABD'nin olası yaptırımlarına karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yanıt vereceğini duyurmuştu.​