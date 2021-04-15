Kremlin'den 'yaptırım' ve 'Karadeniz' açıklaması: Durum son derece gergin

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin iki savaş gemisini Karadeniz'e göndermekten vazgeçmesinin bölgedeki durumun normale dönmesine katkı sunacağını söylemek için henüz erken olduğunu, zira Rusya sınırı yakınında çok sayıda ABD ve NATO askerinin varlığını sürdürdüğünü ifade etti.

Günlük basın toplantısında ABD'ye ait iki savaş gemisinin Boğazlar'dan 14 ve 15 Nisan'da geçişinin iptal olduğuna dair haberleri değerlendiren Peskov, "Şu anda durum son derece gergin. Çeşitli tatbikatlar için askeri teçhizatla birlikte ABD'den doğrudan Rusya sınırlarına gönderilen çok sayıda ABD ve NATO askeri bulunduğunu biliyorsunuz. Elbette mevcut durumda, ek askeri unsurlar yeni gerilim dalgasına yol açar ancak iki savaş gemisinin gönderilmemesinin bölgedeki durumun normale dönmesini sağlayacağını söylemek için henüz erken" dedi.

Sputnik'te yer alan habere göre gazeteciler Peskov'a Washington'un Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacağına dair ABD basınında çıkan haberleri de sordu.

'Yaptırım niyetini kınıyoruz, karşılıklılık ilkesi uygulanacak'

Herhangi bir tepki vermeden önce resmi açıklamayı bekleyeceklerini kaydeden Peskov, "Ateş olmayan duman çıkmaz, ABD gazetecilerine bununla ilgili bilgi sızdırıldığı anlaşılıyor. Şimdilik gazete haberlerine bakarak herhangi bir yorumda bulunmayacağız. Her şeye rağmen Washington yönetiminin somut kararları açıklamasını bekleyeceğiz" dedi.

Rusya'nın ABD'nin yaptırım politikasına ilişkin tutumunda bir değişiklik olmadığının altını çizen Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her türlü yaptırım niyetini kınıyoruz. Yaptırımları hukuka aykırı buluyoruz. Bu meselede her durumda karşılıklılık ilkesi uygulanacak. Bu karşılıklılık, ulusal çıkarlarımızı en iyi şekilde korunmasını sağlayacak."