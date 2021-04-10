Biden 753 milyar dolarlık rekor 'savunma bütçesi' talep etti

ABD Başkanı Joe Biden, önümüzdeki mali yıl için 753 milyar dolarlık savunma bütçesi talep etti. Söz konusu paranın 715 milyar doları Pentagon'a gidiyor.

2022 mali yılı için önerilen bütçe, bu yıl içinde bir artışı temsil ediyor. Cuma günü yayınlanan bütçe taslağı, paranın ne için harcanacağını tam olarak belirtmiyor. Biden'ın daha kapsamlı bir teklif sunması bekleniyor.

Resmi açıklama: 'Çin'den gelen tehdide karşı'

Beyaz Saray tarafından yayınlanan bir bilgi notunda, Savunma Bakanlığı bütçesinin "bakanlığın en büyük sorunu olarak Çin'den gelen tehdide karşı koyma ihtiyacına öncelik verdiğini" belirtildi.

Bütçe aynı zamanda Donanma filosunda "yürütülebilir ve sorumlu yatırımlar önermekte" ve "bu çabaların sürdürülebilir olmasını sağlarken devam eden nükleer modernizasyon programlarını desteklemekte". Ayrıca söz konusu bütçe taslağında Bütçenin "ABD askerlerinin, denizcilerin, havacıların, deniz piyadelerinin ve muhafızların dünyadaki en iyi eğitimli ve donanımlı kuvvet olarak kalmalarını sağlamakta" olduğu belirtildi.

Silahlanmaya 'iklim değişikliği' kılıfı

Ayrıca, bütçenin Savunma Bakanlığı tesisleri üzerindeki "iklim değişikliğinin etkilerini planlama ve hafifletme çabalarını" destekleyeceğini ve "güç ve enerji araştırma ve geliştirmesine" yatırım yapacağını belirtti.

Genel savunma bütçesi hem Pentagon finansmanını hem de Enerji Bakanlığı nükleer silah finansmanı gibi Pentagon dışı programları içeriyor. Cuma günkü açıklamada ABD Kongresi'nde savunma bütçesi konusundaki görüşmelerin başlangıcına işaret etti.

Bu yıl Trump yönetimi tarafından belirlenen "savunma bütçesi" 740 milyar dolardı.