Biden: Ayasofya yeniden müze olsun

ABD'nin Demokrat başkan adayı Joe Biden, Doğu Akdeniz gündemine ilişkin açıklamada bulundu.

Biden, NATO'nun bölgede Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimi düşürme çabalarını desteklediğini ve askeri çatışmaların engellenmesine dönük mekanizmanın kurulması ve diplomatik görüşmelerin sürdürülmesinin "doğru yolda atılan adımlar" olduğunu söyledi.

Biden, "Trump yönetimi, diplomasiye alan açılması için bölgede Yunanistan'a karşı daha fazla güç tehdidi gibi provokatif eylemlerde bulunmaması için Türkiye'ye baskı yapmalı" dedi.

'Ayasofya yeniden müze olsun'

Biden, aynı zamanda Ayasofya'nın yeniden müzeye dönüştürülmesi için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı.

Biden, "Aynı zamanda Türk Devlet Başkanı Erdoğan'a Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine dönük son kararını geri çekmesi ve müze olarak eski statüsüne dönmesi ve Ortodoks inançlılar dahil olmak üzere herkesin buraya eşit erişimini sağlaması yönünde çağrı yapıyorum" dedi.