Beyrut’ta gençler dayanışma için örgütleniyor

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) üyesi Lübnan Demokratik Gençlik Birliği (ULDY), 4 Ağustos’ta Beyrut’ta yaşanan patlamanın ardından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor ve bölgeye yardım taşıyor.

Şehirde yaşanan tahribatı gidermek adına sokaklara dökülen ve ekipler hâlinde mahallelerdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Lübnan Demokratik Gençlik Birliği, Lübnan’daki mevcut durumun uluslararası kamuoyuna taşınması ve dayanışmanın büyütülmesi için de çaba harcıyor.

ULDY: Lübnan emperyalist müdahalelere karşı koymalı

ULDY tarafından Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu ile paylaşılan bilgilendirme notunda Lübnan gençliği ve halkı adına durumun, patlamadan önce de endişe verici olduğu aktarıldı. Yüksek borçlanmaya ve işsizliğe dikkat çekilirken, ULDY’nin paylaştığı verilere göre nüfusun yüzde 1’i tüm servetin yüzde 40’ını elinde tutuyor. Aynı zamanda pandeminin halk karşıtı politikaları uygulamak için değerlendirildiğini söyleyen ULDY, 4 Ağustos patlamasının ise Orta Doğu’da kendi kârları için gerginliği ve savaşı körükleyen Siyonizm ve emperyalizmin eseri olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Lübnan halkı ile bir dayanışma kampanyası başlatan Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu, tüm imkanlarıyla patlamanın yaralarının sarılmasına yardım ediyor.