Beyrut limanı şiddetli patlamayla yerle bir oldu: En az 100 kişi hayatını kaybetti, 4 binden fazla yaralı var

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limanda büyük bir patlama meydana geldi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Patlamada en az 100 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'da yarın ulusal yas ilan edildi. Beyrut limanı art arda yaşanan iki patlamanın ardından enkaza dönüştü. Lübnan Sağlık Bakanı en az 4 bin yaralı olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada, 2 Türk vatandaşının hafif şekilde yaralandığını bildirdi.

Şehrin neredeyse her yerinden hissedilen patlamanın eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında gerçekleştiği belirtildi, kilometrelerce ötedeki binalarda hasar oluştu.

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, "Patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandı, büyükelçilik binasında da hasar oluştu" açıklaması yaptı.

Ketaib Partisi Genel Sekreteri Nizar Necaryan'ın da patlama nedeniyle ölenler arasında olduğu duyuruldu.

Başbakan Diyab ile birlikte limana giden İçişleri Bakanı Fehmi, patlamanın nedenini anlamak için soruşturmanın sonucunu beklemek gerektiğini söylerken ilk bilgilere göre yıllar önce el konulup 12 nolu ambarda tutulan yüksek patlayıcı materyalin infilak ettiğini belirtiyor.

Hizbullah'ın Al-Manar TV kanalı, güvenlik kaynaklarının Beyrut Limanı'ndaki Amber No. 12'de yangın çıktığını ve nitrat içeren tankların patlamasına yol açtığını söyledi. Al-Manar'ın güvenlik kaynakları ise nitrat içeren tankların yakınında patlayıcılar için mağazaların yakılması nedeniyle Beyrut limanını büyük bir patlamanın salladığını söyledi. Patlamanın sesi sahilin birçok bölgesinde duyuldu ve titreme ve sayısız fiziksel hasara neden oldu.

Hizbullah: Patlamada silah depolarımızın hedef alındığı iddiası gerçek dışıdır

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Lübnan medyası, patlamanın ardından moloz altında kalmış insanların görüntülerini yayımladı.

Patlama sonrasında şehrin üzeri kırmızı bir mantar bulutla kaplanırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için olay yerine geldi.

Reuters'ın Lübnanlı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre patlamada en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hasan Çakıl patlama sonrası NTV'ye konuşurken, ''Patlamada büyükelçilik konutunun camları kırıldı. Konuttaki kişilere ulaştık, durumları iyi'' dedi.

İsrail: Patlamayla bir ilgimiz yok

İsrailli yetkililer, Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

AA'nın aktardığına göre isimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanı: Çok sayıda yaralı, büyük hasar var

Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, patlamalarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve çevrede büyük hasar oluştuğunu iddia etti.

The National'ın Washington muhabiri Joyce Karam, başkent Beyrut'ta bir limanda bir şehrin içinde olmak üzere 15 dakika içinde iki patlama geldiğini ifade etti. Karam, patlamalardan birinin eski başbakan Saad Hariri'nin evinin yakınında meydana geldiğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) tribünalının bu hafta Refik Hariri suikastiyle ilgili kararını açıklaması bekleniyor. Refik, Saad Hariri'nin babasıydı ve 2005 yılında öldürülmüştü.

Lübnan Komünist Partisi insani dayanışma günü ilan etti

Lübnan Komünist Partisi tarafından yapılan açıkllamada patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenirken, başta komünistler olmak üzere bütün Lübnan halkı patlamadan etkilenenlerle dayanışmaya çağrıldı.

Lübnan Komünist Partisi, 5 Ağustos gününü patlamadan etkilenenlerle insani dayanışma günü ilan ederek, ulusal felaketin nedenlerine ilişkin hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Lübnan Kızılayı: Enkaz altında kalmış kişiler olabilir

Lübnan Kızılayı da patlamalarda bazı binaların büyük zarar gördüğünü ve enkaz altında kalmış kişiler olabileceğini ifade etti.

BAE merkezli haber kanalı Al Arabiya'nın paylaştığı görüntülerde patlamada kaybetmiş insanlar görülüyor.

LBC'ye konuşan görgü tanıklarından biri, arabasıyla patlama anından önce liman yakınlarından geçerken depolardan birinde yangın çıktığını gördüğünü ifade etti.

Lübnan medyası, patlamanın ardından moloz altında kalmış insanların görüntülerini yayımladı.

Watch the scene of a large explosion as thick smoke rises from Lebanon's capital Beirut https://t.co/ot2sUqG4wf — Reuters (@Reuters) August 4, 2020

#VIDEO 1st images of the large explosion in Lebanon's capital Beirut pic.twitter.com/2qTBNbR1yf — AFP news agency (@AFP) August 4, 2020

Trump: Saldırı gibi görünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte Lübnan halkına taziye mesajını iletti.

ABD'nin Lübnan'a "yardım etmeye hazır olduğunu" belirten Trump, "Lübnan halkı ile çok iyi bir ilişkimiz var ve yardım etmek için orada olacağız. Bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor. Bir çeşit bombalı saldırı" dedi.

2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi

Cumhurbaşkanı Mişel Aun'ın daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Konsey ayrıca, ordunun, Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı.

Alınan kararlar arasında ayrıca, "yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde Yüksek Yardım Komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılamayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması" yer aldı.

Hizbullah'tan ulusal birlik çağrısı

Hizbullah, patlamanın ardından yaptığı açıklamada ulusal birlik çağrısı yaptı.

Açıklamada, "Eşi benzeri olmayan bir şekilde yankılanan ve hasar yaratan bu acı verici felaketi atlatmak için tüm Lübnan halkı ve güçlerinin ulusal duruş sergilemesi gerekiyor" denildi.