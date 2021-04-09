Beşiktaş'a 'millet bahçesi' geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da bulunan 3 askeri alanda TOKİ tarafından millet bahçesi yapılacağını açıkladı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın soru önergesini yanıtlayan Bakan Kurum, millet bahçesine çevrilecek olan askeri alanların Esenler, Zeytinburnu ve Beşiktaş’ta olduğunu bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin herhangi bir yerinde Türk Silahlı Kuvvetleri adına oluşturulan hatıra ormanının imara açılıp açılmadığına ilişkin bilgi talep ederek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum “İmara açılan TSK hatıra ormanı, Millet Bahçesi mi yapılacak?” sorusunu yöneltmişti.

Tanal’ın önergesini cevaplandıran Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Askeri Tesisler Genel Protokolü (ATGP) kapsamında; bedeli karşılığında TOKİ’ye devredilen taşınmazların, Milli Savunma Bakanlığı’na tahsisli askeri amaçlar doğrultusunda kullanılmayan taşınmazlar olduğunu belirterek, “Bu taşınmazlar, Askeri Alan lejantına sahip taşınmazladır. Ormanlık alanların İdaremize devri söz konusu değildir. Ayrıca İdaremizce orman niteliğinde bulunan herhangi bir taşınmaz imara açılmamıştır” dedi.

'Esenler ve Beşiktaş'ta projelendirme çalışmaları sürüyor'

Millet bahçesi haline getirilecek olan askeri alanlardaki ağaçların korunacağını ileri süren Bakan Kurum, söz konusu alanlarda ilave ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapacaklarını da bildirdi. Bakan Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin inşaatına başlandığını belirterek, Esenler ve Beşiktaş’ta bulunan askeri araziler üzerinde projelendirme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.