Beşar Esad, yıllar sonra Rakka ve İdlib'e yeni vali atadı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rakka ve İdlib vilayetlerinin de aralarında bulunduğu bir dizi bölgeye yeni valiler atayan kararnameleri imzaladı.

Esad Rakka ve İdlib'e yıllar sonra ilk kez atama yapmış oldu.

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Esad'ın Rakka Vilayeti'ne Abdülrezzak Halife'yi, İdlib vilayetine ise Muhammed Natuf'u vali olarak atadığı belirtildi.

Esad ayrıca Hama, Kuneytra ve Deyrezzor'a da yeni valiler atayan kararnameleri imzaladı.

İdlib halihazırda HTŞ kontrolünde iken, Rakka'da ise 2017'den beri SDG'nin kontrolü sürüyor.