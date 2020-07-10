Bergama'daki eski tekstil fabrikası birilerine peşkeş mi çekilecek?

İzmir, Bergama’nın önceki dönem CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Bergama Belediyesi’nin son meclis toplantısında gündeme alınan eski tekstil fabrikasının ifrazı ile ilgili iddialarda ve açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Oben Ulu'nun haberine göre, belediye meclis toplantısında Bergama’nın AKP’li belediye başkanı Hakan Koştu’nun konuyla ilgili bir soruyu “Doğrudur” diyerek yanıtlamasına değinen Gönenç, “Türkiye’de olup bitenleri gördükten sonra açıkça şunu söyleyebilirim ve bugünden uyarıyorum; Bu 89 bin metrekare yer Bergama Belediyesi’nden hazineye geçecek, daha sonra hazine burada birçok yerde yaptığı gibi imar değişikliği planı yapacak. Belki de burayı bir konut alanı ilan edecek ve burasını birilerine satacak. O birileri de buralardan inanılmaz kâr elde edecek. Hangi müteahhidin alacağının bile belli olduğu konusunda endişelerim var. Buraları bir şekilde imara açılacak ve birilerine peşkeş çekilecek" dedi.

'Pandemiye rağmen karar alındı'

Gönenç, “İki buçuk ay önce dile getirmiştim. Bu pandemi döneminde bütün genel kurullar, toplantılar hatta meclis toplantıları bile ertelenmişken 10 Nisan’da Bergama Pamuk İpliği Dokuma Sanayi Anonim Şirketi’nin Genel Kurulu toplandı. Böyle bir yasak ve erteleme varken yapılan bu genel kurulda tekstil fabrikasının bulunduğu alanın belediyeye aktarılmasıyla ilgili bir karar alındı" diye konuştu.

'İfraz edilmesi yasal olarak mümkün değil'

Gönenç tekstil fabrikasının bulunduğu (935 ada 1 parsel) yaklaşık 200 dönüm arazinin 27 Haziran 2019 yılında Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenme hazırlıklarının başlatıldığını da söyledi. Gönenç şöyle konuştu:

"Kurul bu kararı aldıktan sonra; 'Kurulumuz izni olmadan herhangi bir inşa ve fiziki müdahalede bulunulmamasına ve taşınmaz ile ilgili belediyesince gerekli önlemlerin alınmasına karar verildi' diyor. Yani buranın ikiye, üçe bölünüp ifraz edilmesi yasal olarak mümkün değil. Hatta bu tescillenme sonrası Bergama Belediyesi kurula, 'Bu alanın tescillenmesinde sakınca bulunmamaktadır' diye bir yazıda göndermiş. Bu karar ve yazılara rağmen belediye tarafından bu işlemin yapılması görevi kötüye kullanma suçudur"

İfraz işlemi için normal olarak bir firmaya para ödendiğini de hatırlatan Gönenç; “Burada paranın azlığı çokluğu önemli değil. Yasal olarak yapmamanız gereken bir işi yapıyorsunuz ve bunun için bir para ödüyorsunuz. Buda bir kamu zararıdır. Yani belediye başkanı hem kamu zararına yol açıyor hem de görevi kötüye kullanıyor” dedi.

'Birileri buralardan inanılmaz kâr elde edecek'

Söz konusu alanın iki parsele bölündüğünü söyleyen Gönenç şöyle devam etti:

"Yüksek meslek okulunun da bulunduğu büyük olan parselin belediyeye devredilmesi isteniyor. Daha sonra belediye burayı borçları karşılığında devretmeyi planlıyor. Başkan bunu, bir meclis üyesinin kendisine sorması üzerine ‘Doğrudur’ diyerek doğruladı. Şimdi ben burada ne olacağını size söyleyeyim. Bu 89 bin metrekare yer Bergama Belediyesi’nden hazineye geçecek, bir süre sonra 9 Eylül Üniversitesi Yüksek Meslek Okulu da bir karar alarak burayı kapatacak. Daha sonra hazine burada birçok yerde yaptığı gibi imar değişikliği planı yapacak. Belki de burayı bir konut alanı ilan edecek. O zaman burası inanılmaz paralar edecek. Burasını birilerine satacak. O birileri de buralardan inanılmaz kâr elde edecek. Bunu ben baştan, bugünden uyarıyorum.

Buradan bir kez daha söylüyorum. Tekstil fabrikası Bergama'nın elinden gidiyor. İddia ediyorum burası Bergama'nın elinde kalmayacak. Burada imar değişikliği planı yapılacak, birilerine satılacak. Hangi müteahhitin bile alacağının belli olduğu konusunda endişelerim var. Buraları bir şekilde imara açılacak ve birilerine peşkeş çekilecek."

'Vatandaş size bunun hesabını bir şekilde sorar'

"Tekstil fabrikası Bergama'nın bir değeri. Burası endüstriyel kültür mirası olarak, Cumhuriyet döneminin örnek fabrikalarından birisi. Burasını savunmak eski bir belediye başkanı olarak sadece benim görevim değil. Sadece belediye meclis üyelerinin görevi değil. Sadece muhalefetin CHP ve İYİ Parti'nin görevi değil. Sokaktaki herkesin görevi. Anası, babası hâlâ tekstil fabrikasından emekli maaşı alanların görevi. Bergama'daki ticaret odasının görevi. Bergama'da ki esnaf odalarının görevi. Derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, demokrasi güçlerinin, Bergama'da ki vatandaşların bir hemşerilik görevi.

Sadece ve sadece devletin bir şey yapmasıyla siz burada belediye başkanlığı yapamazsınız ki. O zaman gerek yok bir belediye başkanı seçmeye. Atasınlar bir kayyum, bu işleri kaymakam da yapar, Bayındırlık Bakanlığı’nın Genel Müdürü de yapar. Bir buçuk yıl oldu. Belediye başkanının ağzından, ‘Belediye kaynaklarıyla şu projeyi yapıyorum. Şunu yaşama geçirdim. Şunun temelini atacağım. Bunun temelini atacağım’ diye bir şey duydunuz mu? Kamunun daha önce yapması gereken ve geciktirdiği yatırımların gölgesinde belediye başkanlığı yapamazsınız. Vatandaş size bunun hesabını bir şekilde sorar."