Berat Albayrak'tan Necip Fazıllı 'Ayasofya açılacak' paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Necip Fazıl Kısakürek'ten alıntı yaparak "Bekleyin gençler, Ayasofya açılacak" paylaşımını yaptı.

Albayrak, Twitter hesabından "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: 'Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!' diye yazdı.

Albayrak paylaşımına, Necip Fazıl Kısakürek’in “Ayasofya Hitabesi” olarak bilinen ve TRT arşivlerinde yer alan 55 yıl önceki görüntülerini ekledi.