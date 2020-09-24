Belediyeden AKP’li vekile kira indirimi

AKP'li Kozlu Belediyesi, belediyeye ait işyerlerini geçtiğimiz Ağustos ayında 10 yıllığına ihaleye çıkardı.

Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, ihaleye çıkarılan dükkanların kirasına yüzde 10 zam yaparken, AKP'li Milletvekili Hamdi Uçar’ın iş yerine yaklaşık yüzde 65 indirim yaptı.

Belediyenin dükkanında kafeterya işletmeciliği yapan vekilin 14 bin 500 lira olan kirasının, 5 bin liraya düşürüldüğü öğrenildi.

1268 metre kare kapalı alanı, 480 metre kare açık alana sahip kafeterya Milletvekili Hamdi Uçar tarafından 2012 yılında 7 bin 560 liraya kiralanmıştı.

İYİP Kozlu İlçe Başkanı Ender Adıbaş, kafeteryanın bulunduğu yerin kira bedeli konusunda ihalede usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulununca Başkan Ali Bektaş ihaleyi iptal etti.