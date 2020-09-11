Belçika öldürdüğü Kongo bağımsızlık savaşçısının kalıntılarını iade edecek

Belçika'da bir mahkeme Perşembe günü Belçika tarafından yürütülen bir koployla öldürülen Kongo bağımsızlık hareketinin lideri ve ülkenin ilk Başbakanı Patrice Lumumba’nın dişinin ülkesine iade edilmesine karar vererek, Belçika devletini babalarının kalıntılarını iade etmeye çağıran Lumumba'nın kızı lehine karar verdi.

Haziran ayında 64 yaşındaki Juliana Lumumba, Belçika Kralı Philippe'e babasının kalıntılarının "atalarının ülkesine iade edilmesini" isteyen bir mektup yazdı.

Belga haber ajansının haberine göre Perşembe günkü karar, Belçika Federal Savcılığı'nın Lumumba’nın kalıntılarının geri verilebileceği yönündeki kararının ardından geldi.

2002 yılında Lumumba cinayetinin yürütülmesinde Belçika'nın rolüne dair kayıtların ortaya çıkmasını takiben, Belçika, ilk bağımsız Kongo başbakanının ölümündeki rolü nedeniyle geçtiğimiz yıllarda resmi bir özür yayınlamak zorunda kalmıştı.

Bağımsız Kongo'nun yönetimindeki süresi üç aydan az süren Lumumba, sömürgeci Belçika'nın kuklaları tarafından devrildi ve 1961'de onu bir idam mangası önünde idama gönderen Belçika destekli ayrılıkçı milislere teslim edildi.

Lumumba'nın yakalanması, idamı ve cesedinin imhasıysa Belçikalı bir general tarafından yürütüldü.

Belçika Polis Komiseri Gérard Soete, sosyolog Ludo Di Witte'nin 1999 tarihli bir kitabında, Lumumba’nın cesedinden kurtulmakla görevlendirilen kişinin vücudunu nasıl parçalara ayırdığını ve sülfürik asit içinde erittiğini ayrıntılı olarak anlattı.

Belçika menşeli gazete Le Soir, 2000 yılında ölen Soete'nin Lumumba'nın çenesinden iki dişini sıktığını ve onları sakladığını ortaya koyan bir Alman belgeselini yayınladı.

2016 yılında, Belçika Federal Savcılığı'nın Lumumba’nın ölümü üzerine yaptığı soruşturma kapsamında bir dişe el konuldu.

Perşembe günkü karar, Lumumba’nın akrabalarının, Kongolu bağımsızlık liderinin son kalıntılarını almasına ön ayak olmuş oldu.