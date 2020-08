Belarus'ta gerginlik artıyor: Batı tehditlere devam ederken liberal muhalefet eylemleri yükseltiyor

Belarus'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Litvanya'ya giden Svetlana Tihanovskaya, dün yayınladığı bir videoda Aleksandr Lukaşenko'nun yerine "ulusal lider olmaya hazır olduğunu" ilan etti.

Tihanovskaya, Litvanya'dan yayınladığı yeni bir videoda, "Politikacı olmak istemedim. Ancak kader, kendimi keyfi yönetim ve adaletsizliğe karşı bir çatışmanın ön saflarında bulmama karar verdi... Bu dönemde sorumluluk almaya ve ulusal lider olarak hareket etmeye hazırım." dedi.

Lukaşenko pazar günü destekçileriyle bir araya geldiği bir miting düzenledi. Seçim talebinin kabul edilmesi halinde Belarus'un bir ülke olarak varlığının sona ereceğini söyleyen Lukaşenko ayrıca ülke sınırına yığılan NATO askerleri konusunda uyardı.

Minsk'teki mitingde Lukaşenko, destekçilerini "ülkenizi, bağımsızlığınızı ve ailelerinizi korumaya" çağırdı.

Bu arada Lukaşenko karşıtları başkentteki mitinglerine devam ettiler. Aynı gün düzenlenen iki miting karşılaştırıldığındaysa Lukaşenko'nun destekçilerinin zayıf kaldığı görülüyordu.

Belarus menşeli Tut.by'ye göre hükümet destekçilerinin mitingine 10 bin kişi katılırken aynı gün düzenlenen kırmızı beyaz bayraklı mitinge 200 bin kişi katıldı.

Cuma günü, AB dışişleri başkanı Josep Borrell, Brüksel'in Lukaşenko'nun zaferini reddettiğini söyledi ve Belarus'a karşı yaptırım sözü verdi.

Pazar günü Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de telefonda görüştü. Lukaşenko'nun basın bürosuna göre, iki ülkenin liderleri "dış tehditler" durumunda hem Minsk hem de Moskova'nın parçası olduğu bölgesel savunma paktına uygun olarak "müşterek tepki vereceklerini" doğruladılar.

Lukaşenko karşıtı söylemler eylemlerin başlamasından önce de Lukaşenko'yu SSCB dönemiyle özdeşleştiren soğuk savaş döneminden kalma basit retoriklerle sınırlı kalıyordu. Neo-liberal Tihanovskaya'nın mitinglerinde SSCB'nin yıkılışıyla özdeşleşen semboller öne çıkarken kırmızı beyaz bayrak sokaktaki eylemlerin temel sembolü olmuş durumda.

Söz konusu bayrak 1. Dünya Savaşı sırasında Alman mandası altındaki "Beyaz Rutenya" bayrağı. Daha sonra da Nazi işgali altında kukla rejiminin bayrağı oldu. SSCB'nin dağılmasıyla birlikte Belarus'un bayrağı haline gelen sembol, işgal yıllarını temsil ettiği gerekçesiyle Lukaşenko yönetimi tarafından kullanımdan kaldırıldı, sonraki yıllarda faşistler ve Batı yanlıları tarafından kullanılmaya başlandı.

Sokaklardaki eylemlerin sağcı kimliğini ya da Tihanovskaya'nın Batıcılığını gizlemek üzere herhangi bir çaba söz konusu olmadığı halde bu özellikler değişen gündemlerde kendisini daha belirgin şekilde ortaya koymakta.

Son olarak Belarus devlet televizyonu önündeki eylemciler ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi propaganda kanalı Özgür Avrupa Radyo'su için tezahuratlarda bulundu.

OMG! Huge protest in front of State "Belarus Television" took place yesterday. Employees also joined. And you know what people are chanting? "Ra-dio Sva-bo-da!" (Radio Liberty @RFERL)



RFERL - is the voice of truth! @USAGMgov @RFERLPress pic.twitter.com/WSIHdgWp7H