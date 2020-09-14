Belarus: ABD sınırımıza zırhlı birlik yerleştiriyor

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, Pazar günü Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko ile görüşmesinin ardından STV kanalına verdiği röportajda, ABD’nin Litvanya’da Belarus sınırına 15 kilometre uzaklıkta bir noktaya zırhlı bir tabur konuşlandırdığının tespit edildiğini açıkladı.

Devlet başkanının verdiği Belarus’a yakın bölgelerdeki durumu ve askeri birliklerin hareketlerini takip etme görevini yerine getirirken, NATO’nun komşu ülkelere askeri birlik kaydırdığını görebildiklerini dile getiren Khrenin, ABD’nin 69. Zırhlı Alayı’na bağlı 2. Tabur’un Belarus sınırından 15 kilometre uzaklıktaki Pabrade’de bulunan atış alanına konuşlandırıldığını belirtti.

Savunma Bakanı, ‘‘sınırımızın yakınlarına 500 kişi, 29 tank ve 43 Bradley zırhlı muharebe aracı yerleştirilmesi elbette dikkatimizi çekiyor. Ayrıca NATO uçaklarının sınırlarımızdaki uçuşlarını ve ülkemizdeki gelişmelere yönelik gözetlemelerini yoğunlaştırdıklarını görüyoruz. Sınırlarımızdaki B-52 bombardıman uçaklarının uçuşlarından kaygılıyız’’ diye konuştu.

Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko Cumartesi günü savunma ve emniyet teşkilatlarının başkanları ile, ülkenin batı sınırındaki durum ve sosyo-politik gelişmelere odaklanan bir toplantı gerçekleştirmişti. Lukaşenko, Genel Kurmay Başkanı’ndan Belarus ordusunun yakın gelecekteki adımlarına dair önerilerini sunmasını istemiş ve NATO güçlerinin askeri tatbikatlarını Polonya ve Litvanya’da yoğunlaştırmaları halinde, Minsk’in aynı şekilde karşılık vermesi gerektiğini belirtmişti. Belarus Devlet Başkanı, maliyeti nedeniyle ihtiyaç olmaması halinde ordunun Litvanya ve Polonya sınırında bu kadar uzun süre tutulamayacağını vurgulamıştı.

ABD saldırı helikopterlerini Estonya'ya çekiyor

Estonya Savunma Kuvvetleri basın açıklamasında, çok sayıda ABD askeri UH-60 Black Hawk helikopterinin Baltık ülkesinde "eğitim misyonları gerçekleştirmek" iddiasıyla Estonya'nın başkenti Tallinn yakınlarındaki Amari hava üssüne ulaşacağını söyledi.

Dün yapılan açıklamada "ABD Ordusu çok amaçlı UH-60 Black Hawk helikopterleri Pazar günü içeriside Amari hava üssüne varacak. Önümüzdeki hafta helikopterler hava üssü, merkezi eğitim sahası ve Tapa ordu üssü çevresinde görevlere başlayacak. Görevleri Estonya Savunma Kuvvetleri ile işbirliği yapmak olacak” dedi.

Şu anda Letonya'da bulunan helikopterler, 101. Muharebe Havacılık Tugayı'na ait. Estonya Savunma Kuvvetleri, onların Cuma gününe kadar Estonya'da kalacaklarını söyledi.