BDDK'den 7 bankaya ceza

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşterilerce iletilen şikayetlerin incelenmesi sonucunda 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

BDDK tarafından yapılan duyuruda, bireysel ve ticari müşteriler tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtildi. Duyuruda, ilgili mevzuat ve kurum tarafından bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.