Bayburt Özel İdarespor'da 23 koronavirüs vakası

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt Özel İdarespor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronavirüs tespit edildi.

Kulüp Başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hafta sonu Pazar günü oynanacak Elazığ maçı öncesi Futbol A Takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan testlerin sonucunda 3 antrenör, 4 kulüp çalışanı ve 16 oyuncumuzun testleri pozitif çıkmıştır. Pozitif çıkan ekibimizin tedavi süreci başlamıştır'' açıklamasında bulundu.

Bayburtta yarın saat 15.00te oynanması planlanan maçın ertelenip ertelenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.