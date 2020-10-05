Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde alkışlı protesto

İstanbul’da Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde çalışan uzman hekimler ve sağlık emekçileri Haziran ve Temmuz aylarına ait ek ödemelerinin yapılmamasını protesto için alkışlı yürüyüş düzenledi.

Bugün öğle tatilinde hastane içinde bir araya gelen çoğunluğunu uzman hekimlerin oluşturduğu sağlık emekçileri hastane bahçesine alkışlar eşliğinde yürüyüş düzenledi.

Haziran ve Temmuz ayı ek ödemelerinin yapılmadığını belirten sağlık emekçileri Kasım ayı sonrasına dönük ek ödemelerle ilgili de belirsizliğin sürdüğünü ifade ederek konuya ilişkin bilgilendirme yapılmasını istedi.

Sağlık emekçileri kendilerine bilgilendirilme yapılmaması durumunda alkışlı yürüyüşlerine devam etmeyi planlıyorlar.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Cuma günü de Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası tarafından bir basın açıklaması yapılmıştı. Yapılan açıklamada sağlık çalışanları arasında iş barışını bozan performansa göre ücretlendirmenin son bulması, temel ücret verilmesi ve tüm sağlık emekçilerine ayrımsız bir şekilde çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret verilmesi talep edilmişti. Açıklamada taşeron, sözleşmeli, kadrolu ayrımı yapılmadan sağlık çalışanlarının bütün ödemelerinin tavandan, eksiksiz bir şekilde ödenmesi gerektiği belirtilmişti.